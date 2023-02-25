شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يدرس استمرار مروان عطية فى تشكيل الأهلى أمام صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الاهلى، استمرار لاعبه مروان عطية فى التشكيلة الأساسية للمارد الأحمر فى مباراته أمام صن داونز بطل جنوب أفريقيا، المقرر لها التاسعة مساء غد السبت باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويرى كولر أن مروان عطية قدم أداء متميز فى مباراة أسوان التى فاز بها الأهلى بثلاثية دون رد، بعد مشاركته بديلا لعمرو السولية الذى كان يعانى من شد فى عضلة السمانة.

ويتصدر صن داونز الجنوب أفريقى ترتيب مجموعة الاهلى برصيد 6 نقاط، جمعها بالفوز في الجولتين السابقتين فيما يحل الهلال السودانى ثانيا برصيد 3 نقاط ويأتي المارد الأحمر والقطن الكاميرونى في المركز الثالث والرابع بدون رصيد من النقاط.

حقق فريق الأهلى فوزا على نظيره أسوان بثلاثة أهداف دون رد والتي أقيمت عصر الثلاثاء بالجولة التاسعة عشرة للمسابقة، سجل ثلاثية المارد الأحمر كهربا وأحمد عبد القادر ومجدى أفشة.

ويحتل الأهلى المركز الأول فى جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة، بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 4 مباريات، ولم يخسر، وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه خمسة أهداف ولا تزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والإسماعيلى لمشاركته في كأس العالم للأندية.