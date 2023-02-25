شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 24 / 2 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الجمعة 24 / 2 / 2023، فى مقدمتها: كولر يمنح كهربا تعليمات خاصة قبل قيادة هجوم الأهلى أمام صن داونز.

كولر يمنح كهربا تعليمات خاصة قبل قيادة هجوم الأهلى أمام صن داونز

منح السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، تعليمات خاصة للاعبه محمود عبد المنعم كهربا، بعد الاستقرار على استمراره فى خط هجوم المارد الأحمر بمباراته القادمة أمام صن داونز المقرر لها التاسعة مساء غد السبت باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

منتخب مصر لكرة السلة رجال يتأهل إلى نهائيات كأس العالم عقب الفوز على تونس

تأهل منتخب مصر لكرة السلة للرجال إلى نهائيات كأس العالم بفوزه على تونس بنتيجة 71/67 في منافسات المرحلة الختامية من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2023 بصالة الاتحاد السكندري في الإسكندرية.

منتخب مصر يحدد 24 مارس لاستضافة مالاوي باستاد القاهرة

تحدد يوم 24 مارس المقبل موعدًا لمباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم مع منتخب مالاوي باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار في يناير 2024.

منتخب الشباب يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة السنغال غدًا في أمم أفريقيا

اختتم منتخب مصر للشباب مواليد 2003 تدريباتهم باستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد لمباراة السنغال في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر حتى 11 مارس المقبل.

بيراميدز يستعيد جهود رمضان صبحي وتوفيق فى مواجهة إسكو كارا التوجولى

يستعيد فريق بيراميدز جهود كل من رمضان صبحي وأحمد توفيق، فى مواجهة إسكو كارا التوجولى، بعد غيابهم عن مواجهة المصري البورسعيدي فى الدوري والتي أنتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث غاب الثنائي بسبب الإيقاف، ليفقد بيراميدز جهودهما ويستعيدهما في لقاء اسكوا كارا، لا سيما وإن اللاعبان يعدان من العناصر الأساسية بالفريق.

فيريرا: قد لا نسمع صافرة الحكم أمام الترجى بسبب الجمهور.. والحديث عن الترتيب بعد مواجهة الغد

أكد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أهمية مباراة الترجي التونسي المقرر لها غدًا السبت في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الشناوى: مباراة صن داونز صعبة.. واعتدنا على ضغط المباريات

أكد محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، قوة وصعوبة المباراة التي يخوضها الفريق أمام صن داونز غدًا، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.