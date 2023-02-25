شكرا لقرائتكم خبر عن جاهزية خالد الغندور لدعم صفوف الاتحاد السكندرى أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعافى خالد الغندور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، من الإصابة التي لحقت به وأبعدته عن مواجهة الداخلية الماضية، وأقيمت ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز وانتهت بفوز سيد البلد بهدفين مقابل هدف.

وبات الغندور جاهزاً لتدعيم صفوف زعيم الثغر في المباراة المقرر لها يوم الإثنين المقبل، على استاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، وأصبح أمر مشاركته بيد الجهاز الفني بقيادة الصربى زوران مانولوفيتش.

في سياق مختلف فاز فريق الاتحاد السكندرى على نظيره الداخلية فى الوقت القاتل بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من منافسات الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم.

وتقدم محمود علاء للاتحاد السكندرى فى الدقيقة 25، وتعادل كريستوفر جون للداخلية فى الدقيقة 69، ويحرز أحمد عيد هدف الفوز للاتحاد السكندرى فى الدقيقة 97.

بهذه النتيجة يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة من 19 مباراة، بينما يحتل فريق الداخلية المركز الخامس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 16 نقطة، حيث حقق الفوز فى 3 مباريات والهزيمة فى 8 مباريات والتعادل فى 7 مباريات.