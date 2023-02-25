شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس اللجنة الأولمبية يهنئ اتحاد السلة بتأهل منتخب الرجال لنهائيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة هشام حطب، الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة الدكتور مجدي أبوفريخة، بعد تأهل منتخب الرجال لنهائيات كأس العالم، المقرر إقامتها العام الجاري.

ونجح منتخب الرجال في الفوز على تونس اليوم بنتيجة 71-76 في المرحلة الأخيرة لتصفيات كأس العالم والمقامة في الإسكندرية حاليا.

ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهنئة لمجلس إدارة اتحاد كرة السلة والجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين على المستوى والأداء المميز في التصفيات، مع خالص التمنيات بالتوفيق في باقي مباريات التصفيات، بعد حسم التأهل لنهائيات كأس العالم وتحقيق أفضل النتائج في نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها العام الجاري.

كما يتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بالتهنئة إلى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشريك الأساسي في دعم وتأهيل جميع أبطالنا في المنتخبات والفرق القومية، في ظل القيادة والرعاية الحكيمة من الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي منح الرياضة والرياضيين اهتماما ودعما غير مسبوق، كانت لهما العديد من الآثار الإيجابية في تحقيق العديد من النتائج والإنجازات والنجاحات الرياضية في الفترة الحالية.