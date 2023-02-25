شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب تونس يتوجه للقاهرة عقب التعادل مع بنين ببطولة أمم أفريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة منتخب تونس للشباب مدينة الإسكندرية متوجهة إلى القاهرة استعدادا لمواجهة زامبيا في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثالثة لبطولة أفريقيا للشباب تحت 20 عاما والمقرر لها يوم الإثنين المقبل، حيث تقام على استاد القاهرة الدولى.

وكان تعادل منتخب تونس للشباب مع نظيره بنين سلبيا في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لبطولة أفريقيا للشباب تحت 20 عاما.

ويحتل منتخب تونس المركز الرابع برصيد نقطة واحدة، حيث خسر في الجولة الأولى أمام غامبيا و تعادل في الجولة الثانية أمام بنين .

وكان علق ديجوين مارثياس، المدير الفني لمنتخب بنين للشباب تحت 20 عامًا، علي تعادل فريقه ونظيره التونسي بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم علي ملعب استاد المكس ضمن منافسات الجولة الثانية لفرق المجموعة الثالثة لبطولة أفريقيا للشباب.

وقال في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "توقعت صعوبة المباراة ونتيجة التعادل أصابتنا بالإحباط مشيرًا إلى أن فريقه كان يطمح للفوز من أجل تعزيز موقفه بالمجموعة".

أضاف مارثياس نجحنا في خلق العديد من الفرص للوصول إلي مرمي المنتخب التونسي لكننا اخفقنا في ترجمتها إلي أهداف .

وأكد أن منتخب بلاده أمامه مباراة أخيرة في المجموعة سيعمل جاهدا للفوز بها لحسم بطاقة التأهل لربع نهائي البطولة .

من جانبه قال اللاعب اساي اموار، الفائز بلقب رجل مباراة تونس وبنين: كنا محبطين بسبب نتيجة مباراة اليوم، لاعبنا بكامل طاقتنا اليوم أمام تونس لكن النتيجة انتهت بالتعادل السلبي.