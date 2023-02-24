دوري أبطال إفريقيا.. الهلال السوداني يضغط على الأهلي بفوز ثمين على القطن الكاميروني.. تعرف على ترتيب المجموعة الثانية

الشارقة - اميمة ياسر -

حقق الهلال السوداني فوزا هاما على فريق القطن الكاميروني، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

تقدم القطن الكاميروني عن طريق باشينت واسو في الدقيقة 43، بعد تمريرة رائعة استقبلها واسو بتسديدة أرضية قوية سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 52 من الشوط الثاني، نجح لاعب الهلال ماكابي ليليبو في تسجيل هدف تعادل، بعد تنفيذه لركلة حرة مباشرة من جهة اليسار بتصويبة أكثر من رائعة.

وبعد 4 دقائق فقط، أضاف ماكابي ليليبو هدف الهلال الثاني بتصويبة قوية من على حدود منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم ثم سكنت الشباك.

وبهذا الفوز، يحتل الهلال السوداني المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بينما يقبع القطن الكاميروني في المركز الأخير بدون نقاط.

ويتواجد القطن الكاميروني والهلال السوداني في المجموعة الثانية بدوري الأبطال بجانب الأهلي المصري وصن داونز الجنوب إفريقي اللذين سلتقيا مساء غد السبت.

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