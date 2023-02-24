اخبار الرياضه

غزل المحلة يؤكد عدم حصوله على 300 ألف دولار مقابل رعاية إمام عاشور

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يؤكد عدم حصوله على 300 ألف دولار مقابل رعاية إمام عاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أسامة خليل، رئيس شركة غزل المحلة لكرة القدم، عدم حصول النادى على مبلغ قدره 300 ألف دولار مقابل حق رعاية إمام عاشور، لاعب فريق ميتلاند الدنماركى والمنتقل من نادى الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية. 

 

وأوضح أسامة خليل، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه حاليا تم توكيل محامى خاص لمخاطبة النادى الدنماركى للحصول على حق رعاية إمام عاشور، والتي تقدر بـ"7" سنوات في قطاع الناشئين بنادى غزل المحلة والتي تصل لـ 5% من قيمة انتقال عقد اللاعب من نادى الزمالك إلى نادى ميتلاند وتوزيع النسبة على ثلاثة أندية، حيث يتم احتسابها من سن 14 سنة إلى سن 23 سنة. 

 

وانتقل إمام عاشور، لاعب خط وسط فريق الزمالك ومنتخب مصر، إلى نادى ميتلاند الدنماركى خلال فترة الانتقالات الشتوية مقابل مبلغ مالى قدره 3 ملايين دولار لمدة 4 سنوات.

 

ويستضيف فريق غزل المحلة نظيره أسوان ضمن الجولة العشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها يوم الأحد المقبل فى تمام الساعة الثالثة عصرًا، حيث تقام المباراة على استاد المحلة. 

 

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 27 نقطة، حيث حقق الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 6 وتعرّض للهزيمة فى مثلها.

 

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا