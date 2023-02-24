شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يؤكد عدم حصوله على 300 ألف دولار مقابل رعاية إمام عاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أسامة خليل، رئيس شركة غزل المحلة لكرة القدم، عدم حصول النادى على مبلغ قدره 300 ألف دولار مقابل حق رعاية إمام عاشور، لاعب فريق ميتلاند الدنماركى والمنتقل من نادى الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وأوضح أسامة خليل، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه حاليا تم توكيل محامى خاص لمخاطبة النادى الدنماركى للحصول على حق رعاية إمام عاشور، والتي تقدر بـ"7" سنوات في قطاع الناشئين بنادى غزل المحلة والتي تصل لـ 5% من قيمة انتقال عقد اللاعب من نادى الزمالك إلى نادى ميتلاند وتوزيع النسبة على ثلاثة أندية، حيث يتم احتسابها من سن 14 سنة إلى سن 23 سنة.

وانتقل إمام عاشور، لاعب خط وسط فريق الزمالك ومنتخب مصر، إلى نادى ميتلاند الدنماركى خلال فترة الانتقالات الشتوية مقابل مبلغ مالى قدره 3 ملايين دولار لمدة 4 سنوات.