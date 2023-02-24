شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع إنبى جاهز لمباراة المصرى بعد كدمة وتر أكيليس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعافى خالد رضا، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، من الـ"كدمة" التي تعرض لها في وتر أكيليس، وتسببت في غيابه عن مباراة طلائع الجيش الماضية بالجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى وانتهت بالتعادل السلبي.

وبات رضا جاهزاً لتدعيم الخط الخلفى للفريق البترولى أمام المصرى في المباراة المقرر لها الثلاثاء المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة، الدورى، ليصبح مشاركته في اللقاء بيد الجهاز الفني بقيادة تامر مصطفى.

ويعكف تامر مصطفى على تصحيح أخطاء لاعبى الفريق البترولى التي وقعوا فيها في مباراة طلائع الجيش الماضية، من أجل تفاديها في لقاء المصرى المقبل، حيث طالبهم بتصحيح المسار من أجل الفوز وحصد الثلاث نقاط لتحسين موقف إنبى في ترتيب جدول الدورى، خصوصاً أنه يحتل المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة.

في سياق مختلف يدرس تامر مصطفى استمرار رضا السيد في حراسة مرمى الفريق البترولى أمام المصرى البورسعيدى، حيث يثق في قدرات الحارس بحماية عرين الفريق البترولى أمام المصرى بعد ظهوره بمستوى جيد في مباراة طلائع الجيش.

في سياق مختلف وحصد التونسى رفيق كابو، مهاجم فريق إنبى، جائزة رجل مباراة فريقه أمام طلائع الجيش عقب اختيار رابطة الأندية المحترفة، وذلك بعد الأداء الجيد الذى ظهر عليه اللاعب خلال سير اللقاء.

وشهدت أحداث المباراة سجالا بين لاعبى الفريقين، حيث ظهرت خطورة فريق طلائع الجيش عن طريق كريم حلاوة و كريم طارق و أحمد سمير، بينما جاءت هجمات فريق إنبى عن طريق رفيق كابو وأحمد أمين قفه.