شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل "البروفة" الأخيرة لمران الزمالك قبل مواجهة الترجى × 10 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب حمادي العقربي استعدادًا لمباراة الترجي التونسي المقرر لها غدًا السبت في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا بخوض تقسيمة فنية قوية.

وأقيمت التقسيمة تحت إشراف البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني، في غياب الحضور الإعلامي، وحرص الجهاز الفني للزمالك على التركيز على بعض الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها في لقاء الغد أمام الترجي.

أكد فيريرا أهمية مباراة الترجي التونسي المقرر لها غدًا السبت في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وقال: "الزمالك فريق كبير، ونخوض كل المباريات في كل المنافسات من أجل الفوز، رغم أن تصنيف الفريق في المجموعة ليس في أفضل حال".

وأضاف فيريرا: "هدفنا وسياستنا واحدة، وهي اللعب من أجل الفوز، ولقاء الغد أمام الترجي صعب أمام منافس قوي ونسعى للفوز للحفاظ على حظوظنا في التأهل،وأستطيع الحديث عن المجموعة بعد مباراة الغد بين الزمالك والترجي، فشباب بلوزداد خسر مباراتين متتاليتين، والتطلعات لدى المريخ السوداني كبيرة بعد الفوز اليوم، والزمالك في المركز الأخيرة برصيدة نقطة واحدة".

وواصل:"قلت من قبل أنه ليس من السهل اللعب أمام المريح السوداني على ملعبه في ليبيا، وليس من السهل توقع النتائج، وبالطبع لن أتحدث عن نقاط القوة والضعف في الترجي، ولكن المنافس فريق متوازن وفريق بدني قوي ويدافع بصورة جيدة وحققوا الفوز في مباراتين، وسبق أن واجهت فرق تونسية لديها إمكانيات كبيرة".

وتابع: "أهم أمر بالنسبة لنا هو التوازن النفسي في مواجهة الترجي غدًا، وعندما نواجه فريق قوي يجب أن نلعب بدون خوف".

وعلق فيريرا على تواجد الصفقات الشتوية مع الفريق في لقاء الترجي قائلا: "يتواجد معنا 3 لاعبين جدد لم يعتادوا على طريقة اللعب ولكنهم عناصر مميزة".

وأضاف المدير الفني: "لا يوجد لاعب بمفرده قادر على صنع الفارق بمفرده، والجميع لابد أن يتعاون من أجل زيادة قيمة الفريق، وأشدد على أن الزمالك بطل الدوري المصري وبطل كأس مصر".

وتابع: "سبق أن واجهنا النجم الساحلي بحضور الجماهير وخسرنا بخمسة أهداف مقابل هدف، والجماهير مهمة وقد لا نسمع صافرة الحكم بسبب كثرة الجماهير".

واستطرد: "حصل بعض الإصابات في الفريق ولكن نحن أبطال مصر وسنواجه بطل تونس واللاعبون يحبون اللعب في هذه الأجواء، والضغظ في هذه المباريات والليزر ومثل هذه الأمور له وجهين ، أما يؤثر علي الفريق أو يكون عامل سلبي للمنافس".

وأردف: "الروح كبيرة لدى اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم ولا أعتبر المباراة مسألة حياة أو موت، ولابد أن تكون هناك روح للفريق لأننا إذا جهزنا فريقنا للتعادل سنخسر اللقاء".

وأشار إلى أنه من الصعب أن نواجه المريخ في ليبيا ثم نعود إلى القاهرة ثم نسافر إلي تونس لمواجهة الترجي لذلك تم تأجيل مباراة سيراميكا في الدوري.

وأكد أن المران هو الأمر الوحيد الذي يجعلنا نقدم أفضل ما لدينا وهذا أكبر حافز لنا بجانب تاريخ النادي وطلبات الجماهير لأن الزمالك من أكبر الأندية في أفريقيا والجماهير تدعمنا طوال الوقت.

واختتم المدير الفني حديثه قائلاً: "نعلم جيدا قيمة حمدو الهوني وهو لاعب كبير ولكننا نعلم كيف نواجهه في لقاء الغد، والتعادل لن يكون نتيجة مرضية، وإذا كان الزمالك فاز في مباراة من المباراتين السابقتين كان التعادل سيكون مرضيا".



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