شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب شباب جامبيا: نحترم جميع المنافسين ونتطلع للذهاب بعيدا فى بطولة أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب عبدولي بوجانج، المدير الفني لمنتخب شباب جامبيا، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه علي نظيره الزامبي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب استاد المكس بالإسكندرية، في إطار مباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس أمم أفريقيا للشباب التي تستضيفها مصر.

وقال مدرب منتخب جامبيا للشباب، في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب المباراة: "لعبنا بجدية فى ظل إدراكنا لأهمية المباراة، خاصة أن الفوز بها يمنحنا بطاقة التأهل لربع نهائي البطولة قبل آخر جولة في المجموعة الثالثة".

وأوضح "عبدولي" أن منتخب بلاده نجح في استغلال الأخطاء في دفاعات المنتخب الزامبي ويالفعل نجحنا في اختراق نقاط ضعف المنافس مع التركيز علي نقاط قوتنا وعن مواجهة بنين المقبلة قال: "سنتعامل بمنتهى الجدية، وسنعمل على تحسين أدائنا، جميع المباريات مهمة بالنسبة لنا".

بينما أشار تشيسى مبواى، المدير الفنى للمنتخب الزامبى، على أن الشوط الأول كان متكافئا فيما بين الفريقين، ولكن الشوط ارتكبنا أخطاء عديدة، وسيطر المنتخب الجامبى وسجل هدفين.

وأضاف فى المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم باستاد حرس الحدود بعد المباراة، أن التشكيل كان غير مناسب ولدينا مواجهة صعبة أمام تونس فى مواجهة، ومواجهة تونس ستكون صعبة على الفريقين، وأهم شيء هو التركيز وتحقيق الفوز.

وتابع: ارتكبنا أخطاء فى خط الدفاع، وسنحاول عمل تعديل فى التشكيل خاصة فى الدفاع حتى نتمكن من تخطى المنتخب التونسى، وأن فرص تأهل المنتخب ما زالت موجودة شريطة أن نفوز على تونس.

وكان المنتخب الجامبى قد تأهل للدور الثمانية من عمر بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عاما، بعد تحقيق الفوز على نظيره منتخب زامبيا بنتيجة هدفين دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين منذ قليل على المكس بالجولة الثانية من عمر المجموعة الثالثة، وسجل هدفى جامبيا كجالى درامية فى الدقيقة 62 والان ساين فى الدقيقة 81.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد منتخب جامبيا للنقطة 6 متصدر المجموعة و يحتل منتخب بنين المركز الثانى برصيد نقطتين، بينما توقف رصيد زامبيا عند نقطة واحدة متساوية مع منتخب تونس الذى يحتل نفس عدد النقاط.