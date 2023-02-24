شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الأهلي اليوم الجمعة 24 / 2 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلي العديد من الأخبار اليوم الجمعة 24 / 2 / 2023، منها كولر يمنح كهربا تعليمات خاصة قبل قيادة هجوم الأهلى أمام صن داونز.

الشناوى: مباراة صن داونز صعبة.. واعتدنا على ضغط المباريات

أكد محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، قوة وصعوبة المباراة التي يخوضها الفريق أمام صن داونز غدًا، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

ترتيب مجموعة الأهلى بدورى أبطال أفريقيا بعد فوز الهلال على القطن

واصل فريق صن داونز الجنوب أفريقى تصدره لمجموعة الأهلى في بطولة دورى أبطال أفريقيا، التي تضم الهلال السودانى والقطن الكاميرونى، وذلك قبل مواجهته مع المارد الأحمر المقرر لها غدا السبت على استاد السلام في الجولة الثالثة.

كولر يمنح كهربا تعليمات خاصة قبل قيادة هجوم الأهلى أمام صن داونز

منح السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، تعليمات خاصة للاعبه محمود عبد المنعم كهربا، بعد الاستقرار على استمراره فى خط هجوم المارد الأحمر بمباراته القادمة أمام صن داونز المقرر لها التاسعة مساء غد السبت باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

الأهلى ينهى استعداداته لمباراة صن داونز.. وكولر يحاضر اللاعبين

أنهى فريق الأهلي مرانه الختامي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة صن داونز المقرر لها مساء غد السبت على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

محمد هانى يعود للجبهة اليمنى للأهلى أمام صن داونز فى دورى أبطال أفريقيا

استقر الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر على عودة محمد هانى الظهير الايمن للفريق للتشكيلة الأساسية في باراة صن داونز بطل جنوب أفريقيا المقرر لها التاسعة مساء غد السبت باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

كولر يتحدث عن دور "الخبرات" فى حسم مباراة الأهلى وصن داونز غدا بدورى الأبطال

قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الأهلي إن الفريق استعد بشكل جيد لمباراة صن داونز، التي تقام مساء غد على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.