شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء أول متحف بارالمبى فى الشرق الأوسط بمناسبة مرور 50 عاما على بدء الحركة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة البارالمبية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى إنشاء المتحف البارالمبى المصرى، توثيقا للتاريخ البارالمبى المصرى، بمناسبة مرور 50 عاما على بدء الحركة البارالمبية، والذى يعتبر الأول من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط.

من جانبه قال حسام مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية، أن فكرة إنشاء المتحف جاءت للحفاظ على التاريخ البارالمبى، وتوثيقه، وحمايته من الفقد أو الضياع مع مرور السنوات.

وأضاف رئيس البارالمبية أن اللجنة تحرص على حماية تاريخ اللجنة عامة والأبطال خاصة، لتكون مرجعا مهما لكل من ينتمى لهذا الكيان والصرح الكبير، سواء من لاعبين أو مدربين أو إداريين، وكل من يريد أن يقرأ ويشاهد كل ما يتعلق بالحركة البارالمبية.

وتم تكوين لجنة متخصصة من المهتمين بالشأن البارالمبي وممثل من وزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة واللجنة الأوليمبية المصرية وسيكون مقره باللُحمة البارالمبية بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة.

ووجه حسام مصطفى الدعوة إلى الجميع للمساهمة الفعالة في تجميع أي مقتنيات تخص الحركة البارالمبية، سواء ميداليات أو كؤوس، ودروع، أعلام، زى رياضى، هدايا تبادلية، مكاتبات، كتيبات، صور تذكارية، خطابات متبادلة، فيديوهات للمنافسات أو التتويجات، اللوحات، الشهادات الخاصة بالتكريمات أو الإشادات، الأدوات الرياضية، المنحوتات، المجلات والصحف، كل ما ذُكر فيه عن اللجنة البارالمبية من بطولاتها أو اجتماعاتها وقراراتها.

ومن المقرر أن يتم تجميع هذه الأشياء السابق ذكرها وتسليمها بمقر اللجنة، على أن تتم كتابة اسم كل من قدم أو ساهم في أي تذكار هدية منه للمتحف البارالمبى.