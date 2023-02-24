شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد: كسرنا حالة عدم التوفيق بالفوز على الدخان واستعدنا ثقة المكسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق النصر، بقيادة طارق السيد، فوزا مهما على الشرقية للدخان بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب النصر ضمن الجولة 19 بدوري القسم الثاني المجموعة الثانية.

أحرز هدف الفوز أحمد عصام شيكو من ضربة رأس من كرة عرضية صناعة محمد الصغيري الظهير الأيمن.

وسيطر النصر على اللقاء بشكل تام وانتاب اللاعبين حالة من سوء الحظ، وأهدروا فرصا عديدة كانت كفيلة بزيادة حصيلة الأهداف.

وعقب اللقاء أكد طارق السيد، المدير الفني للنصر، أن فريقه يلازمه حالة من عدم التوفيق غريبة وغير مفهومة على مدار سلسلة المباريات الماضية، دائما ما يكون النصر هو الافضل والاقرب للتسجيل ونخسر من كرة واحده او نتيجة لخطأ فردي.

وأضاف طارق السيد، إن الفوز على الدخان يعيد الثقة مرة أخري للاعبين وهذا ما يفتقده الفريق وستكون بداية لعودة الانتصارات خلال الفترة المقبلة.

وقال المدير الفني للنصر: اشتغلنا طوال الأسبوع الماضي على النواحي الهجومية على حلول المختلفة لخلق فرص للتهديف ورفع درجة التركيز عند اللاعبين أمام المرمى إضافة إلى تدريبات تخصصية للاعبين في كل المراكز، ونجحنا في تنفيذ المطلوب في المباراة باللعب في عمق دفاعات الدخان وسيطرنا علي مجريات الأمور، وفي الشوط الثاني تم الدفع بميدو العطار وكاظم صبري وجودة أيمن وإيهاب ريان وحسام جلال كلها تغيرات هجومية لمنح الثقة للاعبين الذين كانوا رجالا وعلى قدر المسئولية.