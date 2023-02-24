شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفوز على السيب العمانى فى البطولة العربية للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي الفوز على نظيره فريق السيب العماني بنتيجة ”3–0”، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 20 فبراير وحتى 3 مارس الجاري.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: ”25-18”، ”25-19”، ”25-19”، وقد أقيمت المباراة على صالة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي.

كما حقق فريق الوكرة القطري الفوز على نظيره فريق بني ياس الإماراتي بنتيجة ”3-1”، في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة في تمام الساعة الخامسة مساءً، على صالة رقم 2 بإستاد القاهرة الدولي.

وقد فاز فريق مصافي الشمال العراقي على نظيره فريق خيبل المهرة اليمني بنتيجة ”3-1”، في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة في تمام الساعة الخامسة مساءً، على صالة رقم 3 بإستاد القاهرة الدولي.

يذكر أن قد حقق فريق الأهلي المصري الفوز في الثلاث جولات الأولى من دور المجموعات من البطولة العربية، حيث فاز على مصافي الشمال العراقي في افتتاح البطولة بنتيجة ”3-0”.

وقد حقق الأهلي الفوز على فريق بني ياس الإماراتي في الجولة الثانية بنتيجة ”3-0”، كما قد فاز على فريق خيبل المهرة اليمني في الجولة الثالثة بنتيجة ”3-0”.

وقد نجح مجلس الإدارة في الحصول على موافقة هيئة استاد القاهرة بتوفير ثلاث صالات لاستضافة البطولة؛ حيث سيتم تخصيص الصالتين الثانية والثالثة للمباريات بينما تستقبل صالة رقم أربعة تدريبات الفرق المشاركة بالبطولة.