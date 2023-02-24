شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لكرة السلة رجال يتأهل إلى نهائيات كأس العالم عقب الفوز على تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل منتخب مصر لكرة السلة للرجال إلى نهائيات كأس العالم بفوزه على تونس بنتيجة 71/67 في منافسات المرحلة الختامية من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2023 بصالة الاتحاد السكندري في الإسكندرية.

وضمن منتخب مصر تأهله لنهائيات كأس العالم قبل جولتين على نهاية التصفيات برفقة منتخب جنوب السودان الذي فاز على السنغال في وقت سابق من يوم الجمعة ليتأهل الفريقان معا إلى نهائيات كأس العالم 2023.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 18 نقطة خلف جنوب السودان بنقطة وحيدة، وضمن الفريقان التأهل أيا كانت نتائج الجولتين المتبقيتين.

انتهت الفترة الأولى بالتعادل 17-17، قبل لن يتفوق المنتخب المصري في الفترة الثانية لينهي الشوط الأول متقدما بنتيجة 35-31.

وفي الفترة الثالثة استمر تفوق الفراعنة الذين أنهوها بالتقدم بنتيجة 55-45 قبل أن تنتهي المباراة بفوز مصر 71/67 ليتأهل المنتخب الوطني لنهائيات كأس العالم وسط فرحة عارمة.

ويلتقي المنتخب المصري مع الكاميرون في السابعة من مساء السبت بصالة الاتحاد السكندري.

وتقام نهائيات كأس العالم لكرة السلة في الفترة من 25 أغسطس إلى 10 سبتمبر 2023 في كل من إندونيسيا واليابان والفلبين.