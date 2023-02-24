شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لكرة السلة رجال يتأهل إلى نهائيات كأس العالم عقب الفوز على تونس والان مع تفاصيل الخبر
وضمن منتخب مصر تأهله لنهائيات كأس العالم قبل جولتين على نهاية التصفيات برفقة منتخب جنوب السودان الذي فاز على السنغال في وقت سابق من يوم الجمعة ليتأهل الفريقان معا إلى نهائيات كأس العالم 2023.
انتهت الفترة الأولى بالتعادل 17-17، قبل لن يتفوق المنتخب المصري في الفترة الثانية لينهي الشوط الأول متقدما بنتيجة 35-31.
وفي الفترة الثالثة استمر تفوق الفراعنة الذين أنهوها بالتقدم بنتيجة 55-45 قبل أن تنتهي المباراة بفوز مصر 71/67 ليتأهل المنتخب الوطني لنهائيات كأس العالم وسط فرحة عارمة.
ويلتقي المنتخب المصري مع الكاميرون في السابعة من مساء السبت بصالة الاتحاد السكندري.
وتقام نهائيات كأس العالم لكرة السلة في الفترة من 25 أغسطس إلى 10 سبتمبر 2023 في كل من إندونيسيا واليابان والفلبين.