شكرا لقرائتكم خبر عن جامبيا تتأهل للدور الثاني بالمجموعة الثالثة لكأس الأمم الأفريقية للشباب بعد تخطي زامبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل المنتخب الجامبى للدور الثمانية من عمر بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عاما، بعد تحقيق الفوز على نظيره منتخب زامبيا بنتيجة هدفين دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين منذ قليل على المكس بالجولة الثانية من عمر المجموعة الثالثة، وسجل هدفى جامبيا كجالى درامية فى الدقيقة 62 والان ساين فى الدقيقة 81.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد منتخب جامبيا للنقطة 6 متصدر المجموعة و يحتل منتخب بنين المركز الثانى برصيد نقطتين بينما توقف رصيد زامبيا عند نقطة واحدة متساوية مع منتخب تونس الذى يحتل نفس عدد النقاط.

وفي سياق مغاير، تحدث عادل السليمي، المدير الفني لمنتخب شباب تونس، عن تعادل منتخب بلاده ونظيره البنيني بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب استاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة لبطولة أفريقيا للشباب تحت 20 عامًا.

وقال السليمي، خلال المؤتمر الصحفي: قدمنا مباراة جيدة مقارنة بالمباراة الأولي أمام جامبيا، قدمنا ردة فعل ممتازة، ولكن عانينا من بعض التسرع، بكل تأكيد غير راض عن التعادل وكنا نطمح في الفوز.

وأضاف "السليمي" يتعين علينا الفوز في المباراة الأخيرة أمام زامبيا من أجل الحفاظ على حظوظنا في التأهل لدور الثمانية.

وتابع مدرب المنتخب التونسي، إن المباراة القادمة مهمة ومصيرية وهى بمثابة حجر زاوية من أجل المضي قدما في البطولة والتاهل لدور الـ8.