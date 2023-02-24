شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كواليس استعداد الزمالك لمواجهة الترجى فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، استعداداته لمواجهة الترجى التونسى، فى المباراة التى ستجمعهما فى السادسة مساء غد السبت فى رادس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا فى الموسم الحالى.

ونشرت الصفحة الرسمية للزمالك عبر الفيس بوك، مقطع فيديو لكواليس استعدادات الزمالك لمواجهة الترجى التونسى.

وأشعل فريق المريخ السودانى ترتيب المجموعة الرابعة بدورى أبطال أفريقيا، بعدما حقق الفوز على شباب بلوزداد الجزائرى، بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعت الفريقين عصر الجمعة على استاد شهداء بنينا في ليبيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022/2023.

وجاء هدف المريخ الوحيد عبر البرازيلي بولو سيرجيو لويز في الدقيقة 40 من ركلة جزاء.

وجاء ترتيب المجموعة الرابعة بعد هذا الفوز كالتالى:

الترجى التونسى.. 6 نقاط

المريخ السودانى.. 4 نقاط

شباب بلوزداد الجزائرى.. 3 نقاط

الزمالك.. نقطة واحدة