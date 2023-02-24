الامارات | «السوبر 15» مطلب العين والشارقة في اللقاء الأول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي، مساء اليوم، قمة من العيار الثقيل، في أول مواجهة في كأس السوبر الـ«15» بين فريقي العين والشارقة. وتأتي المباراة التي تقام الساعة الثامنة والنصف مساء، في ظروف مختلفة بالنسبة للفريقين، إذ تشهد انتعاشة للعين، بفضل نتائجه المميزة أخيراً، بينما عانى الشارقة تراجعاً في نتائجه. ويأمل كلا الفريقين إحراز أول ألقاب الموسم، ما يمنح الفائز دفعة معنوية كبيرة للمنافسة على البطولات المحلية الأخرى، وعلى رأسها دوري أدنوك للمحترفين.

وكانت قمة الفريقين في ذهاب الدوري انتهت بنتيجة التعادل 2-2، كما تعتبر المباراة حواراً خاصاً بين مدرب الشارقة كوزمين، والعين الذي دربه سابقاً، وحقق معه العديد من الألقاب. ويحل العين حالياً في المركز الثالث بالدوري بـ34 نقطة، والشارقة رابعاً بالرصيد نفسه.

وسبق للعين أن توج بها ثلاث مرات، مقابل لقب وحيد للشارقة.

وكلا الفريقين يراهن على الأوراق الرابحة، إذ يعول فريق العين على نجمه وهداف الدوري، التوغولي لابا كودجو، إلى جانب المغربي سفيان رحيمي وخبرة حارس الفريق خالد عيسى، فيما يراهن الشارقة على أوراقه الرابحة ممثلة في النجم ألكاسير، ومهاجم الرأس الأخضر دجانيني والبرازيلي كايو.

وحقق العين في آخر مباراة بالدوري فوزاً مثيراً رفع معنويات اللاعبين على حساب كلباء، بينما تعرض فريق الشارقة لخسارة مفاجئة من خورفكان، تسببت في خسارته الصدارة والوصافة، ويسعى بشدة للتعويض من خلال كأس السوبر.

ويأمل الشارقة أن يحقق ثاني ألقابه مع كوزمين، بعد أن فاز بلقب كأس رئيس الدولة على حساب الوحدة بهدف من توقيع ألكاسير.

ووفقاً لموقع «الرابطة»، التقى الشارقة والعين في 31 مباراة بكل مسابقات المحترفين، فاز العين في 15، والشارقة في 6.

ريبروف: أتوقع من اللاعبين أداء مميزاً في «السوبر»

قال مدرب العين، ريبروف إن المشكلات الدفاعية التي يُعانيها العين، لا تتوقف عليه وحده، وإن الشارقة أيضاً يُعاني هذا الأمر. وأكد خلال المؤتمر الصحافي: «نحاول في كل وحدة تدريبية أن نُعالج أخطاءنا، واللاعبون يستجيبون بصورة كبيرة لكل ما نطلبه منهم، لذلك أتوقع منهم أداءً مميزاً أمام الشارقة.

وتابع: الشارقة يملك هجوماً قوياً، ولديهم أيضاً بعض المشكلات الدفاعية، وهذا لا يمنع أن تتمتع المباراة بخصوصية شديدة، لأنهما فريقان كبيران، وعلى لقب مهم جداً. وأضاف مدرب العين: نقاتل عملياً للفوز بالدوري، ولقب السوبر يستحقه اللاعبين والجماهير، علينا فقط أن نلعب بتركيز وجدية عالية.

كوزمين: الشارقة فريق «مزاجي»

شدّد مدرب الشارقة الروماني كوزمين على أن فريقه «مزاجي»، وقال في المؤتمر الصحافي أمس، إنه «قادر على الفوز على أي فريق، وقد يخسر من أي فريق». وأضاف: كنت أتمنى ألا ندخل مباراة السوبر ونحن خاسرين في آخر مباراة لنا بالدوري».

وأضاف: «بالفعل مباراة السوبر تستحقها الجماهير، وستجمع بين بطلين وفريقين مدججين بالنجوم، والصراع على لقب السوبر سيكون مثيراً، كل ما أتمناه كعاشق لكرة القدم، أن تخرج المباراة بالصورة التي تليق باسمها.

وعن العين قال كوزمين: هو فريق ممتاز ولديه هجوم قوي. لكنه شدد على أن لديه أيضاً نقاط ضعف، وقال إن الشارقة سيسعى لتقديم مباراة مميزة من أجل إسعاد جمهور «الملك».