الامارات | ملهوف: فوز الإمارات بمونديال القدرة أهم من احتفاظي باللقب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الفارس سالم ملهوف حامل لقب النسخة الماضية من بطولة العالم للقدرة التي استضافتها مدينة بيزا بإقليم توسكانا في إيطاليا، أن خوض مونديال القدرة الذي تستضيفه قرية بوذيب العالمية اليوم، وهو حامل اللقب، يعد حافزاً إضافياً له لتقديم كل ما لديه، مشيراً إلى أن «فوز الإمارات باللقب أهم من تكراره الإنجاز الذي حققه في إيطاليا».

وحصد ملهوف الكثير من المراكز الأولى على مستوى البطولات المحلية والدولية، لاسيما لقب بطولة القدرة في راشفورد بمنطقة نورفوك في بريطانيا لمسافة 160 كلم على صهوة الجواد «أحمد دور بارتاس»، في 2022، وكأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة لمسافة 120 كلم في 2019 على صهوة الجواد «بلاك ريدج أنديغو»، وكأس الإسطبلات الخاصة في مهرجان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، ولقب كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 119 كلم، بالإضافة إلى لقب كأس ملك البحرين للقدرة لمسافة 120 كلم، وغيرها من الألقاب الأخرى.

وشدد سالم ملهوف في حوار أجرته معه «الإمارات اليوم» على جاهزيته البدنية للمنافسة على المركز الأول بمونديال القدرة في قرية بوذيب العالمية اليوم، بينما توقع أن تكون المنافسة قوية على اللقب من فرسان كل من الإمارات وإسبانيا وأوروغواي.

وأوضح ملهوف أنه سيختار أحد الفرسين «هالة» أو «أحمد دور بارتاس» من إسطبلات إم 7، للمنافسة على اللقب في بطولة العالم للقدرة، مستلهماً القدوة من ريادة دولة الإمارات العالمية، ووجودها المستمر بالمراكز الأولى في شتى المجالات، وتوجيهات قيادتنا الرشيدة بأن يكون «الرقم 1» هو الهدف الذي يجب أن نسعى لتحقيقه حتى تتواصل مسيرة التفوق والإنجازات على جميع المستويات.

وقال: «بطولة العالم تحتاج إلى خيل متمرس، وأرى أن الفرس (هالة) نجمة السباقات القوية، وسبق أن أثبتت قدرتها على مواجهة التحديات في مختلف المنافسات على مستوى العالم، ودونت اسمها في سجلات الأبطال، وهي قوية لمواجهة حجم المنافسة المتوقعة، كما أن الفرس (أحمد دور بارتاس) كان بمستوى المنافسة في أول مشاركة له في بطولة القدرة العالمية التي أقيمت في راشفورد ببريطانيا، وشهدت تتويجي بالمركز الأول، وتوقعاتي بأن يكون جميع فرسان الإمارات على قدر التوقعات، وفي أفضل درجة من الجاهزية البدنية لإظهار المستوى الذي يؤهلهم للمنافسة على المركز الأول».

وأشار ملهوف إلى أن إقامة البطولة على أرض الدولة يمثل دافعاً قوياً وكبيراً لهم للمضي قدماً في مسارات المنافسة، وصولاً إلى المركز الأول، وقال: «أرى أن خيولنا المشاركة معتادة على جميع الأرضيات في ميادين السباقات بالدولة، كما أتمنى أن تكون الأجواء جيدة، ومناسبة في يوم السباق، وثقتي بلا حدود بقدرة فرسان الإمارات على تقديم الجديد في الحدث العالمي الكبير».

وتوجه ملهوف بالشكر والتقدير إلى مدربه محمد السبوسي، وجهوده الكبيرة التي كان لها الأثر الكبير في وصوله إلى هذه المحصلة المشرّفة من الألقاب، وتعزيز الكثير من القيم المرتبطة بالشخصية القوية والمفاهيم الإيجابية، خصوصاً أن رياضة القدرة والتحمل تحتاج إلى العقل والقلب والجهد والفرس.

وتقام البطولة لمسافة 160 كلم، بمشاركة 125 فارساً من 36 دولة في 6 مسارات، حيث تبلغ مسافة المرحلة الأولى 33 كم، والثانية 30 كم، والثالثة 29 كم، والرابعة 28 كم، والخامسة 20 كم، والسادسة 20 كم.

• 125 فارساً، من 36 دولة، في 6 مسارات، يشاركون في الحدث العالمي الكبير.

سالم ملهوف:

• «سأختار أحد الفرسين (هالة) أو (أحمد دور بارتاس)، من إسطبلات (إم 7) للمنافسة».

• «خيولنا المشاركة معتادة على جميع الأرضيات بميادين السباقات في الدولة».

أبرز إنجازات ملهوف

■ بطولة العالم للقدرة التي استضافتها مدينة بيزا بإقليم توسكانا في إيطاليا.

■ بطولة القدرة في راشفورد بمنطقة نورفوك في بريطانيا.

■ كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة لمسافة 120 كلم.

■ كأس الإسطبلات الخاصة في مهرجان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة.

■ كأس ولي عهد دبي للقدرة.

■ كأس ملك البحرين للقدرة.