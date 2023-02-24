شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى: مباراة صن داونز صعبة.. واعتدنا على ضغط المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، قوة وصعوبة المباراة التي يخوضها الفريق أمام صن داونز غدًا، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وقال الشناوي، خلال المؤتمر الصحفي: «مباراة صن داونز مهمة وصعبة. قمنا بتحضير جيد، خصوصًا أننا نواجه نفس المنافس القوي الذي نواجهه دائمًا في نفس البطولة خلال السنوات الأخيرة، وكل منا يعرف قوة الآخر جيدًا، وهذا ما يزيد من صعوبة المباراة».

وأضاف: «مباراة الهلال السوداني صفحة وانطوت، والدليل أننا دخلنا في الأجواء سريعًا في مباراة أسوان الأخيرة في الدوري».

وأكد الشناوي أن لاعبي الفريق الكبار عقدوا جلسة مثلما يحدث قبل المواجهات المهمة، وذلك لتهيئة الأجواء، والتأكيد على أهمية الفوز على صن داونز.

وأتم الشناوي حديثه: «لدينا خبرات كثيرة في الفريق، وأصبحنا معتادين على ضغط المباريات والمنافسات، ولكن الحديث عن التتويج الأفريقي سابق لأوانه، لأننا نسير في البطولة خطوة بعد الأخرى».