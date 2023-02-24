شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الأهلى بدورى أبطال أفريقيا بعد فوز الهلال على القطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق صن داونز الجنوب أفريقى تصدره لمجموعة الأهلى في بطولة دورى أبطال أفريقيا، التي تضم الهلال السودانى والقطن الكاميرونى، وذلك قبل مواجهته مع المارد الأحمر المقرر لها غدا السبت على استاد السلام في الجولة الثالثة.

وتصدر صن داونز المجموعة برصيد 6 نقاط بعد أن خاض مباراتين بينما جاء الهلال السودانى في المركز الثانى بذات الرصيد من النقاط، بعد أن خاض 3 مباريات، وحل الأهلى ثالثاً بدون نقاط علماً بأنه لعب مباراة واحدة أمام الهلال في السودان وخسرها بهدف نظيف، بينما تذيل القطن المجموعة، بعد أن خاض 3 مباريات بدون أي فوز حيث خسر الثلاث لقاءات.

وجاء ترتيب المجموعة كالتالى:

صن داونز 6 نقاط.

الهلال 6 نقاط.

الأهلى بدون نقاط.

القطن بدون نقاط.

ويقع الأهلي في المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا، والتي تضم كلا من: ماميلودي ‏صن داونز الجنوب أفريقي، والهلال السوداني، وفريق القطن الكاميروني.‏

وأنهى فريق الأهلي مرانه الختامي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة صن داونز المقرر لها مساء غد السبت على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين، قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية.

على صعيد متصل، عُقد ظهر اليوم، الجمعة، بمقر النادي بالجزيرة، الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي التى ستقام في التاسعة من مساء غدٍ، السبت، باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ‏لدوري أبطال أفريقيا.