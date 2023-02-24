شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يمنح كهربا تعليمات خاصة قبل قيادة هجوم الأهلى أمام صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، تعليمات خاصة للاعبه محمود عبد المنعم كهربا، بعد الاستقرار على استمراره فى خط هجوم المارد الأحمر بمباراته القادمة أمام صن داونز المقرر لها التاسعة مساء غد السبت باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وطالب كولر كهربا باستمرار استغلال ضربات الرأس لهز شباك المنافسين، بعد استغلاله عرضية زميله حسين الشحات فى مباراة أسوان ليسجل الهدف الأول، كما طالب المدرب السويسرى لاعبه بالاهتمام بالاختراق من العمق لعبور دفاعات بطل جنوب أفريقيا واستغلال أنصاف الفرص لتحقيق الثلاث نقاط.

وقاد كهربا الأهلى فريقه للفوز على أسوان بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 19 للدوري الممتاز.

وسجل كهربا الهدف الأول للأهلى في شباك أسوان، مستغلا عرضية من الجانب الأيمن في الدقيقة 34 ليحولها برأسه في شباك أسوان معلنا عن الهدف الأول للأهلي ثم أضاف زميليه أحمد عبد القادر ومجدى أفشة الهدف الثانى والثالث للمارد الأحمر في شباك زهرة الجنوب.

وكان الأهلي قد خسر أول مباراة له بعد العودة من مونديال الأندية، حيث خسر مباراته أمام الهلال السوداني، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ورفع كهربا رصيده إلى 3 أهداف منذ عودته من الإيقاف، منها هدفان في مباراتين بالدوري المصري.

وبذلك يصل كهربا إلى 20 هدفًا بقميص الأهلي منذ انتقاله إليه مطلع 2020.

وتعاقد الأهلي مع كهربا يوم 13 ديسمبر 2019 لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم ، وخاض كهربا مع الفريق 68 مباراة سجل خلالها 20 هدفاً وصنع 9 أهداف، ونال 9 بطاقات صفراء وتم طرده في مباراة واحدة.