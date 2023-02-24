شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يستعيد جهود رمضان صبحي وتوفيق فى مواجهة إسكو كارا التوجولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق بيراميدز جهود كل من رمضان صبحي وأحمد توفيق، فى مواجهة إسكو كارا التوجولى، بعد غيابهم عن مواجهة المصري البورسعيدي فى الدوري والتي أنتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث غاب الثنائي بسبب الإيقاف، ليفقد بيراميدز جهودهما ويستعيدهما في لقاء اسكوا كارا، لا سيما وإن اللاعبان يعدان من العناصر الأساسية بالفريق.

علي الجانب الأخر، يكثف الجهاز الطبي لبيراميدز جهوده من أجل تجهيز المغربيان وليد الكرتي ومحمد الشيبي لانضمامهما لصفوف الفريق في اسرع وقت، خاصة في ظل تلاحم المباريات وتأثيرها علي الفريق وحاجة باتشيكو لكافة العناصر حتي يستطيع أن يتغلب علي حالات الإرهاق التي ستضرب صفوف فريقه.

ويقام لقاء بيراميدز واسكوركارا، في السادسة من مساء الأحد 26 فبراير الجاري، على استاد الدفاع الجوي، ويدير المباراة طاقم حكام بقيادة الحكم الكونغولي، ميسيي موفوتو، ويعاونه رودريج مبيلي من الكاميرون المساعد الأول، وريس مونتي من ساوتومي المساعد الثاني، وتشارل فيتيال من الكونغو حكما رابعا.

ويراقب المباراة راشيد أوكالي من الجزائر، ويراقب الحكام بارفات كواديو من كوت ديفوار، والمنسق العام ماسا ديارا من موريتانيا، والمنسق الأمني محمد فريمان من سيراليون، وإيناس مظهر المنسق الإعلامي من مصر.