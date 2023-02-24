المريخ يشعل مجموعة الزمالك بالفوز على شباب بلوزداد.. تعرف على ترتيب المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح فريق المريخ السوداني في تحقيق فوز صعب على شباب بلوزداد الجزائري بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين عصر اليوم الجمعة على استاد شهداء بنينا في ليبيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

أحرز هدف المباراة الوحيد لاعب المريخ البرازيلي بولو سيرجيو لويز في الدقيقة 40 من ركلة جزاء.

ومن المقرر ان يلتقي الزمالك مع فريق الترجي الرياضي التونسي مساء غد السبت، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة.

ويتواجد الزمالك والمريخ في المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا، مع شباب بلوزداد الجزائري والترجي التونسي.

وفيما يلي ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا بعد فوز المريخ على شباب بلوزداد

1- الترجي التونسي في المركز الأول برصيد 6 نقاط وبفارق أهداف +2 عقب خوض مباراتين.

2- المريخ السوداني في المركز الثاني برصيد 4 نقاط وبفارق أهداف 0 عقب خوض 3 مباريات.

3- شباب بلوزداد الجزائري في المرتبة الثالثة برصيد 3 نقاط وحيدة وبفارق أهداف -1 عقب خوض 3 مباريات.

4- الزمالك في المرتبة الرابعة برصيد نقطة وحيدة وبفارق أهداف -1 عقب خوض مباراتين