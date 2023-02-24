شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يحصل على عقد إمام عاشور من منطقة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل مسئولو نادي غزل المحلة على العقود الخاصة بإمام عاشور لاعب ميتالاند الدنماركي الحالي، من منطقة الغربية لكرة القدم في فترة تواجده بنادي غزل المحلة.

وأكدت العقود أن إمام عاشور لعب ضمن صفوف غزل المحلة لعشر سنوات متصلة قبل أن ينتقل إلى نادي حرس الحدود على سبيل الإعارة والذي انتقل من خلاله اللاعب إلى نادي الزمالك في صفقة بيع ثلاثية بين المحلة وحرس الحدود والزمالك.

ويستضيف فريق غزل المحلة نظيره أسوان ضمن الجولة العشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها يوم الأحد المقبل فى تمام الساعة الثالثة عصرًا حيث تقام المباراة على استاد المحلة.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 27 نقطة حيث حقق الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 6 وتعرض للهزيمة فى مثلهم.