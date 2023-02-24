شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب بنين: التعادل مع تونس بأمم أفريقيا للشباب أصابنا بالإحباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق ديجوين مارثياس، المدير الفني لمنتخب بنين للشباب تحت 20 عامًا، علي تعادل فريقه ونظيره التونسي بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم علي ملعب استاد المكس ضمن منافسات الجولة الثانية لفرق المجموعة الثالثة لبطولة إفريقيا للشباب.

وقال في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "توقعت صعوبة المباراة ونتيجة التعادل أصابتنا بالإحباط مشيرًا إلى أن فريقه كان يطمح للفوز من أجل تعزيز موقفه بالمجموعة".

أضاف مارثياس نجحنا في خلق العديد من الفرص للوصول إلي مرمي المنتخب التونسي لكننا اخفقنا في ترجمتها إلي أهداف .

وأكد أن منتخب بلاده أمامه مباراة أخيرة في المجموعة سيعمل جاهدا للفوز بها لحسم بطاقة التأهل لربع نهائي البطولة .

من جانبه قال اللاعب اساي اموار الفائز بلقب رجل مباراة تونس وبنين ، كنا محبطين بسبب نتيجة مباراة اليوم ، لاعبنا بكامل طاقتنا اليوم أمام تونس لكن النتيجة انتهت بالتعادل السلبي .