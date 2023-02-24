شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهى مرانه فى تونس استعدادًا لمباراة الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب حمادي العقربي استعدادًا لمباراة الترجي التونسي المقرر لها غدًا السبت في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا بخوض تقسيمة فنية قوية.

وأقيمت التقسيمة تحت إشراف البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني في غياب الحضور الإعلامي، وحرص الجهاز الفني للزمالك على التركيز على بعض الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها في لقاء الغد أمام الترجي.

وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي – محمد نديم

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – عمر جابر – محمد عبد الغني – محمود شبانة - حسام عبد المجيد – محمد طارق – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أحمد بلحاج - إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – ناصر منسي - يوسف أسامة نبيه – سامسون أكينولا.