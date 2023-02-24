شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب تونس للشباب.. مباراتنا المقبلة أمام زامبيا مهمة ومصيرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث عادل السليمي، المدير الفني لمنتخب شباب تونس عن تعادل منتخب بلاده ونظيره البنيني بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم علي ملعب استاد المكس بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة لبطولة إفريقيا للشباب تحت 20 عامًا.

وقال السليمي خلال المؤتمر الصحفي قدمنا مباراة جيدة مقارنة بالمباراة الأولي أمام جامبيا، قدمنا ردة فعل ممتازة ولكن عانينا من بعض التسرع، بكل تأكيد غير راضي عن التعادل وكنا نطمح في الفوز.

أضاف "السليمي" يتعين علينا الفوز في المباراة الأخيرة أمام زامبيا من أجل الحفاظ على حظوظنا في التأهل لدور الثمانية.

وتابع مدرب المنتخب التونسي أن المباراة القادمة مهمة ومصيرية وهى بمثابة حجر زاوية من أجل المضي قدماً في البطولة والتاهل لدور الـ8 .