شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينهى استعداداته لمباراة صن داونز.. وكولر يحاضر اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى فريق الأهلي مرانه الختامي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة صن داونز المقرر لها مساء غد السبت على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين، قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية.

وخاض الفريق فقرة إحماء قبل تدريبات الكرة، التي حرص خلالها الجهاز الفني على تطبيق الجزء الخططي الذي يرغب في تنفيذه خلال مباراة الغد.

وخاض رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريباتهم، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

ويقع الأهلي في المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا، والتي تضم كلا من ماميلودي ‏صن داونز الجنوب إفريقي، والهلال السوداني، والقطن الكاميروني.‏

على صعيد متصل ، عُقد ظهر اليوم، الجمعة، بمقر النادي بالجزيرة الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي التى ستقام في التاسعة من مساء غدٍ، السبت، باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ‏لدوري أبطال أفريقيا.

حضر الاجتماع سمير عدلي، المدير الإداري والجهاز الإداري للفريق ‏وطاقم التحكيم، ومراقب المباراة، والجهاز الإداري لفريق صن داونز، حيث ناقش الحضور خلال الاجتماع كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، ومن بينها موعد وصول ‏الفريقين إلى الملعب، وموعد عملية الإحماء والزي الخاص بكل فريق.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، فيما يرتدي صن داونز الزي المكون من القميص الأصفر والشورت الأزرق والشراب الأبيض.