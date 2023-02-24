شكرا لقرائتكم خبر عن بقراءة "الفاتحة" الزمالك يبدأ مرانه الأخير استعدادًا للترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق المران الأساسي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على ملعب حمادي العقربي استعدادًا لمباراة الترجي التونسي المقرر لها غدًا السبت في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبدأ المران بقراءة الفاتحة وبحضور الجهاز الفني وأمير مرتضى المشرف على الكرة وإسماعيل يوسف مدير الكرة.

وخاض لاعبو الفريق تدريبات بدنية تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال في بداية مران اليوم، وحرص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا على متابعة الفقرة البدنية قبل بدء التدريبات الفنية استعدادًا للقاء المرتقب.

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي – محمد نديم

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – عمر جابر – محمد عبد الغني – محمود شبانة - حسام عبد المجيد – محمد طارق – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أحمد بلحاج - إبراهيما نداي .

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسي - يوسف أسامة نبيه – سامسون أكينولا.