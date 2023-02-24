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منتخب الشباب يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة السنغال غدًا في أمم أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - اختتم منتخب مصر للشباب مواليد 2003 تدريباتهم باستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد لمباراة السنغال في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر حتى 11 مارس المقبل.

أكد محمود جابر المدير الفنى لمنتخب مصر للشباب أن فريقه لن يدخر جهدًا فى مباراة السنغال المقرر لها غدًا السبت بالجولة الثالثة لدور المجموعات بكأس أفريقيا تحت 20 عامًا بحثًا عن تحقيق الفوز وإحياء أمال التأهل للدور التالى بالبطولة المقامة فى مصر.

وقال محمود جابر فى المؤتمر الصحفى: "الكل منتظر مباراة الغد أمام السنغال، اشتغلنا على الجانب النفسى مع اللاعبين ووصلت ليهم أن هناك تحدى ينتظرهم وفى استجابة كبيرة من اللاعبين واستعداد ذهنى وبدنى وفنى، وهنحاول نرجع اللاعبين للتركيز فى الملعب والمؤكد أن الفريق لن يدخر أى جهد للفوز باللقاء".

ويضيف: "جمال علام اجتمه مع اللاعيبن بعد المباراة الأخيرة وأعضاء المجلس اتصلوا وكان موجود أبو الوفا والكومي ومشهور، وتركيزنا في مباراة الغد،  خلقنا فرص سهلة جدًا أمام نيجيريا ولكن واجهنا سوء توفيق، اللاعيبن حاولوا تنفيذ المطلوب، والأمر لايتعلق بالإعداد الجيد فقط كان ينقصنا شوية حظ".

وتابع:"محتاجين تركيز وهدوء ومحتاجين نسبة حظ والحظ بييجي للمجتهد واحنا اجتهدنا ولو كنا موفقين في فرصة واحدة أمام نيجيريا كان الوضع اختلف لكن طالما ارتضينا نكون في المكان ده لازم نتقبل الانتقادات".

وأكمل :"مباراة نيجيريا اعتمدنا على كرات طويلة وكرات من العمق لكن كل الامور دي متوقفة على تركيز اللاعيبن، هناك مباريات كتير قوية كسبناها بفرص اقل من التى لاحت لنا فى مباراة نيجيريا وسنقدم مباراة كبيرة أمام السنغال".

تابع محمود جابر: "خلقنا فرص في مباراتى موزمبيق ونيجيريا، وعندما شاهدت مباراة السنغال ونيجيريا، السنغال سجلت هدفا من فرصة واحدة، لكن منتخبنا خلقا فرصا كثيرا أمام نيجيريا، كون أننا لم نسجل فهذه ليست مشكلة، فالمشكلة هي أننا لا نصنع فرص، وطالما بتخلق فرص يبقى محتاج تركيز في إنهاء الهجمة واهتمام أكبر".

وأضاف مدرب منتخب الشباب: "ربنا أعطانى شيء كويس أننى لا أتابع السوشيال ميديا ولم أقرأ أي شيء وأحاول منع اللاعبين منها بأخذ التليفونات، والانتقاد ممكن يبقى تحدى للاعبين يثبتوا ذاتهم، العلاقة بيني وبين اللاعبين جيدة جدًا بعرف إزاي أدخلهم في مناطق معينة علشان أحفزهم وأنا شايف في تحدى عند اللاعيبة".

أوضح محمود جابر: "طلبت من الجميع الهدوء بعد الماتش الأخير ولم نعقد أي اجتماعات إلا في اليوم التالي، وبدأنا جلسات فردية وأخرجنا من اللاعيبة حاجات هتشوفوها بكرة، لازم يكون في دعم للاعبين في مباراة السنغال".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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