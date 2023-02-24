شكرا لقرائتكم خبر عن عمر فايد للجماهير المصرية قبل مواجهة السنغال: هنحارب لآخر نفس خليكم واثقين فينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه عمر فايد مدافع فريق المقاولون العرب ومنتخب مصر للشباب، رسالة خاصة إلى الجماهير المصرية، قبل اللقاء الهام والمصيري للفراعنة أمام السنغال في أمم أفريقيا للشباب، وكتب عمر فايد عبر حسابه على إنستجرام: الأمل كبير مفيش مستحيل.. هنحارب لآخر نفس فينا خليكم واثقين فينا.

تترقب الجماهير المصرية مباراة منتخب الشباب غداً أمام السنغال في مهمة تصحيح الأوضاع ببطولة أفريقيا المُقامة حالياً بمصر بعدما تعادل منتخبنا في مبارة وخسر أخرى ليبقى التأهل للدور التالي مرهوناً بنتيجة مباراة السنغال غداً ، ونستعرض في التقرير التالي ، أهم المعلومات الخاصة بمباراة الغد.

يحتل منتخب مصر المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، واستقبل هدفا ولم يسجل أهداف حتى الآن في البطولة، بينما منتخب السنغال في الصدارة برصيد 6 نقاط وتحل نيجيريا ثانية برصيد 3 نقاط، ويتذيل منتخب موزمبيق الترتيب بنقطة واحدة بفارق الأهداف عن مصر.

وتعادل منتخب مصر للشباب سلبياً مع موزمبيق في ضربة البداية الأحد الماضي قبل أن يخسر أمام نظيره نيجيريا، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت المنتخبين، أول أمس ، الأربعاء، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما،على ستاد القاهرة الدولى.