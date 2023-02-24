شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الأهلي والزمالك بدوري الأبطال ومنتخب الشباب في أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب جماهير الكرة المصرية غداً، السبت، المنافسات القوية لقطبي الكرة المصرية ، الأهلي والزمالك بدوري أبطال أفريقيا وكذلك مباراة منتخب الشباب أمام السنغال بأمم أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

يلتقي فريق الأهلى مع صن داونز في التاسعة من مساء غداً ، السبت، بإستاد السلام في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا ، وعُقد ظهر اليوم، الجمعة، بمقر النادي بالجزيرة الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز.

حضر الاجتماع سمير عدلي، المدير الإداري والجهاز الإداري للفريق ‏وطاقم التحكيم، ومراقب المباراة، والجهاز الإداري لفريق صن داونز، حيث ناقش الحضور خلال الاجتماع كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، ومن بينها موعد وصول ‏الفريقين إلى الملعب، وموعد عملية الإحماء والزي الخاص بكل فريق.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، فيما يرتدي صن داونز الزي المكون من القميص الأصفر والشورت الأزرق والشراب الأبيض.

يلتقي الزمالك مع الترجى التونسى فى السادسة مساء غداً السبت باستاد رادس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا فى الموسم الحالى.

موعد مباراة الزمالك والترجي التونسيموعد مباراة منتخب الشباب والسنغال

يلتقي منتخب للشباب مع نظيره السنغالي في السابعة من مساء غداً ، السبت، بإستاد القاهرة في ختام منافسات ، و يحتل منتخب مصر المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، واستقبل هدفا ولم يسجل أهداف حتى الآن في البطولة، بينما منتخب السنغال في الصدارة برصيد 6 نقاط وتحل نيجيريا ثانية برصيد 3 نقاط، ويتذيل منتخب موزمبيق الترتيب بنقطة واحدة بفارق الأهداف عن مصر.