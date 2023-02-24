الامارات | دراج هولندي يخطف الأضواء من «المرجان» إلى أم القيوين في طواف الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الدراج الهولندي ديلان جرونويجن، اليوم الجمعة، بمرحلة هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة «الخامسة» من طواف الإمارات بنسخته الخامسة، السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط الذي يقام بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، ويستمر حتى الأحد.

وانطلقت المرحلة الخامسة من جزيرة المرجان في رأس الخيمة وصولاً إلى أم القيوين لمسافة 170 كم، حيث قطع الدراج الهولندي ديلان جرونويجن دراج فريق فريق جايكو العلا الأسترالي المسافة بزمن بلغ 3:57:07 ساعة، متقدماً على منافسيه الكولومبي فرناندو جافيريا دراج فريق موڤي ستار، و الأيرلندي سام بينيت من فريق بورا هانسغروه. واحتفظ البلجيكي ريمكو إيفينبول دراج فريق سودال كويك ستيب بقميصين عقب نهاية السباق، حيث ارتدى القميص الأحمر برعاية الشركة العالمية القابضة لمتصدر الترتيب العام للسباق، والقميص الأبيض برعاية شركة النخيل لأفضل دراج شاب تحت 23 سنة، بينما حصل البلجيكي تيم ميرلير من فريق سودال كويك ستيب على القميص الأخضر برعاية وكالة التجارة الإيطالية للمتصدر بالنقاط، وتوج بالقميص الأسود برعاية أبوظبي إكسبيرينس لمتصدر مرحلة السرعة المتوسطة البلجيكي إدوارد بلانكارت دراج فريق ابليسين ديكونينك.

وتوج الفائزين، الشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الحكومة الذكية رئيس اللجنة التنفيذية لاستراتيجية الاقتصاد الازرق المستدام، وعارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وأحمد إبراهيم مدير التسويق في آي اتش سي، وخليفة يوسف بن عمير نائب رئيس اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، و أحمد الغفلي مدير أمن نخيل، وجاسم الحبسي مدير إدارة الكوادر البشرية والأداء بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.

وتقام، غداً السبت، مرحلة الدار السادسة وقبل الأخيرة من طواف الإمارات، التي تنطلق من جزيرة ياس وتحديداً من عالم وارنر براذرز أبوظبي وصولاً إلى كاسر الأمواج أبوظبي وتبلغ مسافة المرحلة 166 كم، وتمر بأبرز المعالم الرئيسية في مدينة أبوظبي حيث يبدأ الجزء الأول من المرحلة شمالاً، ويستمر في اتجاه ميناء خليفة ثم يعود المسار جنوباً إلى مدينة أبوظبي عبر مدينة خليفة. وتكون العودة عبر الطريق السريع وعبر جسر المقطع، مروراً بمسجد الشيخ زايد الكبير وشارع الخليج العربي، ووصولاً إلى كاسر الأمواج في أبوظبي لإنهاء المرحلة ما قبل الأخيرة من النسخة الخامسة لطواف الإمارات 2023. أم القيوين - الإمارات اليوم