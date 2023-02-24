الامارات | فوز مسافي وتعادل الحمرية مع الرمس في دوري "الهواة"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعادل فريقا الحمرية والرمس بهدف لكل منهما اليوم ضمن الجولة 23 لدوري الدرجة الأولى، حيث سجل لاصحاب الارض محمد ابراهيم عيد في الدقيقة 37، بينما سجل للضيوف البرازيلي طارق لوكاس في الدقيقة 18. وأصبح رصيد الحمرية 40 نقطة في المركز الثالث، بينما رصيد الرمس 28 نقطة في المركز العاشر.

وفي مباراة ثانية فاز مسافي على العربي بهدفين مقابل هدف، حيث سجل أهداف اصحاب الارض عبدالله الموري في الدقيقة 40، وعبدالله عيسى في الدقيقة 75، وسجل للعربي العماني فارس الجابري في الدقيقة 75 ايضا، وشهدت المباراة طرد لاعب مسافي البرازيلي جليماريو فيتور في الدقيقة 37. وبذلك اصبح رصيد مسافي 30 نقطة في المركز السابع والعربي 33 في المركز الخامس.