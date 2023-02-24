شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الزمالك بدورى أبطال أفريقيا بعد "هدية" المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشعل فريق المريخ السودانى، ترتيب المجموعة الرابعة بدورى أبطال أفريقيا، بعدما حقق الفوز على شباب بلوزداد الجزائرى، بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعت الفريقين عصر الجمعة على استاد شهداء بنينا في ليبيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022/2023.

وجاء هدف المريخ الوحيد عبر البرازيلي بولو سيرجيو لويز في الدقيقة 40 من ركلة جزاء.

وجاء ترتيب المجموعة الرابعة بعد هذا الفوز كالتالى..

الترجى التونسى.. 6 نقاط

المريخ السودانى.. 4 نقاط

شباب بلوزداد الجزائرى.. 3 نقاط

الزمالك.. نقطة واحدة

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجى التونسى فى السادسة مساء غداً السبت فى رادس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا فى الموسم الحالى.