شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل الإيجابي يحسم قمة القناة وزد في مجموعة القاهرة.. والسكة يفوز على الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الإيجابى مواجهة القناة وزد بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ففي إطار منافسات الأسبوع التاسع عشر من دورى القسم الثانى.

بهذه النتيجة رفع فريق زد رصيده إلى 40 نقطة في صدارة ترتيب مجموعة القاهرة، فيما رفع فريق القناة رصيده إلى 38 نقطة ليتراجع للمركز الثالث.

وحقق فريق السكة الحديد فوزًا مهمًا على فريق كهرباء الإسماعيلية بهدف نظيف، ليرفع رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثانى، فيما توقف رصيد كهرباء الإسماعيلية عند النقطة 18.

وانتزع فريق الترسانة فوزا قاتلا أمام فريق مستقبل وطن بهدف نظيف سجله محمد ناجح في الدقيقة 88 من عمر المباراة، ليرفع الترسانة رصيده إلى 30 نقطة ويتقدم إلى المركز الخامس، فيما بقى مستقبل وطن عند النقطة 20.

وفاز فريق وادى دجلة على المصرية للاتصالات بهدفين مقابل هدف ، حيث سجل لوادى دجلة كل من أحمد فتحي وعمرو صالح، بينما سجل للاتصالات محمد بهاء.

وفى مجموعة الصعيد، حقق فريق المنيا فوزا مهما على فريق مركز شباب طامية بأربعة أهداف نظيفة، فيما حقق كيما أسوان الفوز على ديروط بهدفين مقابل هدف.

وجاءت نتائج مباريات اليوم في القسم الثانى كالتالى..

منتخب السويس 0 / 2 بتروجت

النصر 1 / 0 إيسترن كومبانى

الإعلاميين 0 / 0 العبور

الترسانة 1 / 0 مستقبل وطن

القناة 2 / 2 زد

وادى دجلة 2 / 1 الاتصالات

السكة الحديد 1 / 0 كهرباء الإسماعيلية

مجموعة الصعيد

ديروط 1/ 2 كيما أسوان

المنيا 4 / 0 مركز شباب طامية

وتستكمل مباريات الأسبوع العشرين من مجموعة القاهرة والقناة يوم الأحد المقبل بمواجهة الإنتاج الحربى مع بورتو السويس الذى تم تأجيلها بسبب استعدادات الاستاد لاستقبال مباراة الأهلى وصن داونز.