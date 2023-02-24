شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يستعين بيراميدز لاستكشاف الجيش الملكي قبل مواجهة الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان علي ماهر المدير الفني لنادي فيوتشر، بمباراة بيراميدز والجيش الملكي بالجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، لاستكشاف الفريق المغربي والتعرف على أبرز نقاط القوة والضعف لديه قبل المواجهة المرتقبة بين فيوتشر والجيش الملكي.

وكان فيوتشر قد تعادل في أول جولتين أمام، إسكو كارا التوجولي وبيراميدز، بنفس النتيجة هدف لمثله، ليحصد أبناء علي ماهر نقطتين فقط.

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مهمة إدارة مباراة فيوتشر والجيش الملكي لطاقم تحكيم كونغولي، وسيدير الطاقم الكونغولي بقيادة جيان جاك ندالا المباراة ويعاونه أولييفيه سفاري وجوليان نيجيلا وجاستن كالابا.

ويترأس أيمن منصور عضو مجلس إدارة فيوتشر، بعثة الفريق، والتي ضمت القوة الضاربة للفريق، حيث عاد عمر كمال عبد الواحد إلى المشاركة في المباريات بعد تعافيه من الإصابة، كما التحق غنام محمد بالبعثة رغم إصابته بجرح قطعي أسفل الحاجب.

ويستعد فيوتشر لمواجهة الجيش الملكي المغربي غدا الأحد، في المباراة التي تجمع الفريقين بالمغرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويتصدر الجيش الملكي المغربي المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، بعد التعادل أمام بيراميدز والفوز على إسكو كارا التوجولي، ويأتي فيوتشر في المركز الثاني برصيد نقطتين، فيما يحل بيراميدز في المركز الثالث بنفس الرصيد، وأخيرا يأتي فريق إسكوا كارا برصيد نقطة واحدة.

وواصل فيوتشر سلسلة اللاهزيمة أمام بيراميدز في مختلف البطولات منذ صعوده إلى الدوري الممتاز، حيث سبق وتقابل الفريقان في 3 مباريات بالدوري، فاز فيوتشر في واحدة بهدف نظيف، وتعادلا في مباراتين، كما تواجها في كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم والتي توج بها فيوتشر، وفاز أبناء علي ماهر أيضا بهدفين مقابل هدف، قبل أن يتعادل في المباراة الأخيرة بالكونفدرالية.