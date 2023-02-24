الامارات | ريبروف: أتوقع من لاعبي العين أداء مميزا في "السوبر"

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شكرا لقرائتكم خبر عن ريبروف: أتوقع من لاعبي العين أداء مميزا في "السوبر" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب العين، ريبروف على أن المشاكل الدفاعية التي يُعاني منها الفريق، لا تتوقف عليه وحده، وأن الشارقة أيضا يُعاني من هذا الأمر. وأكد خلال المؤتمر الصحافي اليوم: «نحاول في كل وحدة تدريبية أن نُعالج أخطاءنا واللاعبون يستجيبون بصورة كبيرة لكل ما نطلبه منهم، لذلك أتوقع منهم أداءً مميزا أمام الشارقة.
وتابع: الشارقة يملك هجوما قويا ولديهم أيضا بعض المشاكل الدفاعية، وهذا لا يمنع بأن المباراة تتمتع بخصوصية شديدة لأنها فريقين كبيرين، وعلى لقب مهم جدا. وأضاف مدرب العين: نقاتل عمليا للفوز بالدوري ولقب السوبر يستحقه اللاعبين والجماهير، علينا فقط أن نلعب بتركيز وجدية عالية".
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