الامارات | ريبروف: أتوقع من لاعبي العين أداء مميزا في "السوبر"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب العين، ريبروف على أن المشاكل الدفاعية التي يُعاني منها الفريق، لا تتوقف عليه وحده، وأن الشارقة أيضا يُعاني من هذا الأمر. وأكد خلال المؤتمر الصحافي اليوم: «نحاول في كل وحدة تدريبية أن نُعالج أخطاءنا واللاعبون يستجيبون بصورة كبيرة لكل ما نطلبه منهم، لذلك أتوقع منهم أداءً مميزا أمام الشارقة.

وتابع: الشارقة يملك هجوما قويا ولديهم أيضا بعض المشاكل الدفاعية، وهذا لا يمنع بأن المباراة تتمتع بخصوصية شديدة لأنها فريقين كبيرين، وعلى لقب مهم جدا. وأضاف مدرب العين: نقاتل عمليا للفوز بالدوري ولقب السوبر يستحقه اللاعبين والجماهير، علينا فقط أن نلعب بتركيز وجدية عالية".