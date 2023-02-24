الامارات | نتائج مثيرة في بطولة مدن العالمية لـ"أساتذة البادل"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد اليوم من بطولة مدن العالمية لأساتذة البادل (أبوظبي 2023) أولى جولات "وورلد بادل تور" للعام 2023، التي تقام منافساتها في الفترة ما بين 21 – 26 الجاري، في جزيرة الحديريات بباب النجوم، العديد من المنافسات القوية بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي البادل على مستوى العالم. وفي إحدى المباريات التي استمرت أكثر من 150 دقيقة، تمكن الثنائي الإسباني المشكل حديثاً بين جيسيكا كاستيلو وكلوديا جنسن من إقصاء الثنائي مارتا أورتيغا وبيا غونزاليس، حاملتا لقب بطولة الدنمارك المفتوحة.. وبعد فوزهما بنتيجة 4/6 و 6/4 و 6/3، سيتمكن الثنائي ذاته (المصنفتين في المرتبتين 23 و 21 على التوالي)، من لعب دور ربع النهائي الأول معاً، حيث ستقابلان التوأمين ألاييتو اللتين فازتا على الثنائي كالديرا وجيوناغا بنتيجة 7/6 و6/1.

وخاض ثنائي السيدات المرشح الأفضل للبطولة أليخاندرا سالازار بينغوتشيا وجيما ترياي بونس نزالاً قوياً في صباح نفس اليوم على الملعب الرئيسي أمام مواطنتيهما الإسبانيتين مارتا تالافان رويز ولورينا روفو أورتيز المصنفتين في المرتبة العشرين، وتمكنتا من الفوز عليهما بنتيجة 6/4 و 6/4. وفي منافسات الرجال من البطولة، خسر جيرونيمو غونزاليس لوك وأليخاندرو رويز غرانادوس بعد لعب ثلاث مجموعات أمام الثنائي أنطونيو فرنانديز كانو وخوسيه أنطونيو غارسيا ديسترو الأدنى منهما تصنيفاً بنتيجة 3/6 و 6/0 و 4-6. وفي لقاء آخر، تأهل المصنف الثالث على العالم فرناندو بيلاستيغوين وكارلوس دانيال غوتيريز إلى الدور التالي بعد فوزهما بنتيجة 6/4 و 6/4. كما حقق إيفان راميريز ديل كامبو وبابلو كاردونا هويرتا مفاجأة بعد أن تمكنا من إقصاء الثنائي خافيير غاريدو غوميز وفيديريكو شينغوتو.

وفي المباراة الأخيرة لليوم الثالث، خسر المصنفان العالميان في المراتب الأولى ، أليخاندرو غالان وخوان ليبرون المجموعة الأولى، قبل "الريمونتادا"، ليتمكنا من إلحاق الهزيمة بالثنائي يانغواس وأرويو في معركة تجاوزت مدتها الساعتين بقليل 3/6، 6/3، 6/2. وشهد المنافسات حضور الأمير الإسباني فيليب خوان فرويلان الشهير بلقب "فرويلان"، الزائر حالياً لمدينة أبوظبي منذ بضعة أسابيع.