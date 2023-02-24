7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

حققت سمر حمزة لاعبة منتخب مصر للمصارعة النسائية الفوز بنتيجة 0/5 على لاعبة منتخب فنزويلا في افتتاح مشوارها ببطولة إبراهيم مصطفى للمصارعة المقامة حالياً بمدينة الإسكندرية.

استقر الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر على عودة محمد هانى الظهير الايمن للفريق للتشكيلة الأساسية في باراة صن داونز بطل جنوب أفريقيا المقرر لها التاسعة مساء غداً السبت باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

محمود جابر: منتخب الشباب سيقدم مباراة كبيرة أمام السنغال.. ونتقبل الانتقادات

أكد محمود جابر المدير الفنى لمنتخب مصر للشباب أن فريقه لن يدخر جهداً فى مباراة السنغال المقرر لها غداً السبت بالجولة الثالثة لدور المجموعات بكأس أفريقيا تحت 20 عاماً بحثاً عن تحقيق الفوز وإحياء أمال التأهل للدور التالى بالبطولة المقامة فى مصر

ظهر علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي في أحد صالونات الخلاقة، وذلك لعمل نيو لوك، قبل مشاركته مع فريقه أمام صن داونز الجنوب أفريقي، والذي يجمع الفريقين غداً السبت بمنافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

كلف مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة اللواء أبو بكر الحديدى، حمزة الجمل المدير الفني لفريق الكرة بمتابعة مباريات كأس الأمم الافريقية للشباب تحت 20 عاماً والمقامة في مصر في الفترة من 19 فبراير وحتى 11 مارس المقبل وذلك لتقديم تقرير عن أفضل المواهب في البطولة تمهيداً للتعاقد معها لتدعيم صفوف الدراويش.