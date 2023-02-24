شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب نيجيريا: موزمبيق ليست مخيفة ونثق في العبور إلى ربع النهائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر لادان بوسو المدير الفني لمنتخب نيجيريا للشباب، عن رضاه عن ما قدمه فريقه خلال مواجهتي السنغال ومصر، خلال فعاليات النسخة الحالية من كأس أمم أفريقيا للشباب والمقامة بمصر خلال الفترة من 19فبراير حتى 11 مارس المقبل.

وقال «بوسو» في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد منذ قليل بإستاد هيئة قناة السويس الجديد بالإسماعيلية قبل مواجهة موزمبيق غدًا السبت، بإستاد هيئة قناة السويس: إننا حظينا باستقبال ومعاملة مذهلة منذ أول يوم لنا على الأراضي المصرية، ونحن نستمتع حقًا بأوقاتنا هُنا.

وأضاف أن موزمبيق ليس منتخبا مخيفا، وأرى أن لاعبى فريقي يستطيعون حصد الثلاث نقاط غدًا، والتأهل إلى الدور القادم، الأمر يعتمد علينا.

وأشار لادان بوسو إلى أننا نريد الفوز في مباراة الغد من أجل إسعاد الشعب النيجيري، في بلادنا الجماهير في الشوارع والمنازل تتابعنا وتنتظر منا الكثير في هذه البطولة، ولا نريد أن نخيب آمالهم.

وأوضح أننا لدينا ثقة كبيرة في العبور إلى الدور ربع النهائي، وأنا أتحدث مع لاعبي فريقي بشكل مستمر والجميع يعرف ما سيفعله في مباراة الغد.

في نفس السياق، أكد أغبالاكا سولومون لاعب المنتخب النيچيري أن فريقه قدم مباراة مذهلة أمام المنتخب المصري ونجح في تحقيق فوز غال وثمين حافظ على آمالهم في التأهل للدور القادم من البطولة.

وأوضح أننا بعد الخسارة أمام السنغال في الجولة الافتتاحية، تم تحضيرنا بشكل جيد للجولة الثانية أمام مصر وبالفعل نجحنا في تحقيق فوز تاريخي.

وتابع أننا جاهزون لأي لقاء، وسنعطي لبلادنا كل شيء في الملعب، وسنبذل قصارى جهدنا لرسم البسمة والسعادة على وجه الجماهير النيجيرية.

وأنهى أغبالاكا سولومون تصريحاته أنه من دواعي سروره تسجيل هدف الفوز على منتخب مصر، أنا فقط أتبع تعليمات المدرب ونحن جميعًا نثق به على الوصول بنا إلى أبعد مدى في تلك البطولة.

الجدير بالذكر أن منتخب نيجيريا سيلتقي نظيره الموزمبيقي، غدًا السبت في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى لكأس أمم أفريقيا للشباب، المقرر له السابعة مساءًا على إستاد هيئة قناة السويس.