شكرا لقرائتكم خبر عن تبادل الكراسى شعار مجموعة بحرى في الأسابيع الأخيرة بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد مجموعة بحرى والإسكندرية في دورى القسم الثانى، صراعا ناريا بين ثلاثة أندية على صدارة ترتيب المجموعة، حيث يتصدر كل نادٍ منها المجموعة أسبوع فقط قبل أن يترك مكانه للآخر وهى دكرنس وطنطا وجمهورية شبين ولاحقهم بلدية المحلة على فترات لينطبق عليها لعبة "تبادل الكراسى".

ونجح فريق دكرنس بقيادة سعيد عبد العزيز في العودة مجددا لصدارة ترتيب المجموعة بعد الفوز على المجد السكندرى هذا الأسبوع بهدفين نظيفين، واستغلال تعادل جمهورية شبين بقيادة عصام شعبان الذى كان يحتل الصدارة مع كفر الشيخ بهدف لمثله.

في الوقت الذى نجح فريق طنطا بقيادة عمرو أنور في تحقيق فوز مهم على اتحاد نبروه بهدفين مقابل هدف، ليضيق الفارق مع المتصدر دكرنس لنقطة واحد ويواصل المنافسة على الصدارة التي اعتلاها منذ 3 أسابيع.

ويحاول بلدية المحلة بقيادة أحمد عبد الرؤوف اللحاق بركب المتصدرين في الفترة الأخيرة بعدما تذوق طعم الصدارة لمدة أسبوعين، ولكن تراجع في النتائج ويسقط أمام الأوليمبى هذا الأسبوع بهدف نظيف.

وجاءت نتائج هذا الأسبوع كالتالى..

طنطا 2 / 1 نبروه

كفر الشيخ 1 /1 جمهورية شبين

الأوليمبى 1 / 0 بلدية المحلة

دكرنس 2 / 0 المجد السكندرى

أبو قير للأسمدة 1 / 0 الحمام

سبورتنج 2 / 1 المصرى بالسلوم

بايونيرز 0 / 0 المنصورة

الهلال 1 / 2 بروكسى

ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية..

1 دكرنس 34 نقطة

2 جمهورية شبين 33 نقطة

3 طنطا 33 نقطة

4 بلدية المحلة 31 نقطة

5 كفر الشيخ 31 نقطة

6 أبو قير للأسمدة 31 نقطة

7 المنصورة 28 نقطة

8 بروكسى ورك 27 نقطة

9 الحمام 24 نقطة

10 اتحاد نبروه 23 نقطة

11 الأوليمبى 22 نقطة

12 سبورتنج 22 نقطة

13 المجد السكندرى 17 نقطة

14 الهلال بالضبعة 16 نقطة

15 المصرى بالسلوم 12 نقطة

16 بايونيرز 9 نقاط