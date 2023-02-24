شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز.. الأحمر بـ"الزي التقليدي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عُقد ظهر اليوم، الجمعة، بمقر النادي بالجزيرة الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي التى ستقام في التاسعة من مساء غدٍ، السبت، باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ‏لدوري أبطال أفريقيا.

حضر الاجتماع سمير عدلي، المدير الإداري والجهاز الإداري للفريق ‏وطاقم التحكيم، ومراقب المباراة، والجهاز الإداري لفريق صن داونز، حيث ناقش الحضور خلال الاجتماع كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، ومن بينها موعد وصول ‏الفريقين إلى الملعب، وموعد عملية الإحماء والزي الخاص بكل فريق.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، فيما يرتدي صن داونز الزي المكون من القميص الأصفر والشورت الأزرق والشراب الأبيض.



الاجتماع الفني الاهلي وصن داونز

‏ويختتم الأهلي استعداده لمباراة صن داونز عصر اليوم الجمعة على ملعب التتش، ويتم السماح ‏بحضور وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة، وفقًا للقواعد المنظمة لبطولة دوري أبطال إفريقيا.‏

حقق فريق الأهلى فوزاً على نظيره أسوان بثلاثة أهداف دون رد والتي أقيمت عصر الثلاثاء بالجولة التاسعة عشرة للمسابقة ، سجل ثلاثية المارد الأحمر كهربا وأحمد عبد القادر ومجدى أفشة.

يحتل الأهلى المركز الأول فى جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 4 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبيه 29 هدف وتلقت شباكه خمسة أهداف ولايزال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والاسماعيلى لمشاركته في كأس العالم للأندية.