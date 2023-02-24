شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب الشباب والسنغال في أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تترقب الجماهير المصرية مباراة منتخب الشباب غداً أمام السنغال في مهمة تصحيح الأوضاع ببطولة أفريقيا المُقامة حالياً بمصر بعدما تعادل منتخبنا في مبارة وخسر أخرى ليبقى التأهل للدور التالي مرهوناً بنتيجة مباراة السنغال غداً ، ونستعرض في التقرير التالي ، أهم المعلومات الخاصة بمباراة الغد.س: ما هو موعد وملعب مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا للشباب؟
ج:يلتقي منتخب للشباب مع نظيره السنغالي في السابعة من مساء غداً ، السبت، بإستاد القاهرة في ختام منافساتس: ما هو ترتيب منتخب مصر في مجموعته قبل لقاء الغد؟
ج: يحتل منتخب مصر المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، واستقبل هدفا ولم يسجل أهداف حتى الآن في البطولة، بينما منتخب السنغال في الصدارة برصيد 6 نقاط وتحل نيجيريا ثانية برصيد 3 نقاط، ويتذيل منتخب موزمبيق الترتيب بنقطة واحدة بفارق الأهداف عن مصر.
ج: تعادل منتخب مصر للشباب سلبياً مع موزمبيق في ضربة البداية الأحد الماضي قبل أن يخسر أمام نظيره نيجيريا، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت المنتخبين، أول أمس ، الأربعاء، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما،على ستاد القاهرة الدولى.س: ماذا قال محمود جابر مدرب المنتخب عن مباراة السنغال؟
ج: أكد محمود جابر أن فريقه لن يدخر جهداً فى مباراة السنغال بحثاً عن تحقيق الفوز وإحياء أمال التأهل للدور التالى بالبطولة المقامة فى مصر ، وقال محمود جابر فى المؤتمر الصحفى :"الكل منتظر مباراة الغد أمام السنغال ، اشتغلنا على الجانب النفسى مع اللاعبين ووصلت ليهم أن هناك تحدى ينتظرهم وفى إستجابة كبيرة من اللاعبين وإستعداد ذهنى وبدنى وفنى ، وهنحاول نرجع اللاعبين للتركيز فى الملعب والمؤكد أن الفريق لن يدخر أى جهد للفوز باللقاء".
ويضيف:"جمال علام اجتمه مع اللاعيبن بعد المباراة الاخيرة واعضاء المجلس اتصلوا وكان موجود ابو الوفا والكومي ومشهور، وتركيزنا في مباراة الغد، خلقنا فرص سهلة جدا أمام نيجيريا ولكن واجهنا سوء توفيق، اللاعيبن حاولوا تنفيذ المطلوب ، والامر لايتعلق بالاعداد الجيد فقط كان ينقصنا شوية حظ".