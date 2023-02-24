شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب الشباب والسنغال في أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب الجماهير المصرية مباراة منتخب الشباب غداً أمام السنغال في مهمة تصحيح الأوضاع ببطولة أفريقيا المُقامة حالياً بمصر بعدما تعادل منتخبنا في مبارة وخسر أخرى ليبقى التأهل للدور التالي مرهوناً بنتيجة مباراة السنغال غداً ، ونستعرض في التقرير التالي ، أهم المعلومات الخاصة بمباراة الغد.

س: ما هو موعد وملعب مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا للشباب؟

ج:يلتقي منتخب للشباب مع نظيره السنغالي في السابعة من مساء غداً ، السبت، بإستاد القاهرة في ختام منافسات

س: ما هو ترتيب منتخب مصر في مجموعته قبل لقاء الغد؟

ج: يحتل منتخب مصر المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، واستقبل هدفا ولم يسجل أهداف حتى الآن في البطولة، بينما منتخب السنغال في الصدارة برصيد 6 نقاط وتحل نيجيريا ثانية برصيد 3 نقاط، ويتذيل منتخب موزمبيق الترتيب بنقطة واحدة بفارق الأهداف عن مصر.