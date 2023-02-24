شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام مصطفى: رياضة الكوراش تخطف أنظار الفتيات.. والجودو أنقذنى من الخطف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت ريهام مصطفى بطلة العالم في الجودو والمدير الفني لرياضة الكوراش بالاتحاد المصري للكيك بوكسينج أن رياضة الكوراش تشهد إقبالا كبيرا من الفتيات .

وقالت ريهام مصطفى التي حلت ضيفة على الإعلامية شيماء البهنساوى في برنامجها من الكنترول على إذاعة راديو أون سبورت إف إم:"تركت لعبة الجودو 15 سنة من أجل تربية ابنائي ، الرياضة مفيهاش مستحيل فلقد توجت ببطولة العالم في سن 45 سنة ".

وتابعت :" أحبطت محاولة اختطافي في الشارع بسبب رياضة الجودو ، والرياضة فادتنى كتير في حياتى وفى تربية أبنائى".

وعن الكوراش قالت ريهام مصطفى:"لعبة الكوراش موجودة في العالم منذ 3 آلاف سنة ، أدخلت الكوراش ضمن لجان الكيك بوكسينج ويجتذب انظار الفتيات بالحجاب".

واستطاعت ريهام مصطفى، بطلة الجودو، أن تحقق المركز الأول والميدالية الذهبية فى وزن فوق 78 فى منافسات بطولة العالم للرواد،