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ريهام مصطفى: رياضة الكوراش تخطف أنظار الفتيات.. والجودو أنقذنى من الخطف

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القاهرة - سامية سيد - كشفت ريهام مصطفى بطلة العالم في الجودو والمدير الفني لرياضة الكوراش بالاتحاد المصري للكيك بوكسينج أن رياضة الكوراش تشهد إقبالا كبيرا من الفتيات .

وقالت ريهام مصطفى التي حلت ضيفة على الإعلامية شيماء البهنساوى في برنامجها من الكنترول على إذاعة راديو أون سبورت إف إم:"تركت لعبة الجودو 15 سنة من أجل تربية ابنائي ، مفيهاش مستحيل فلقد توجت ببطولة العالم في سن 45 سنة ".

وتابعت :" أحبطت محاولة اختطافي في الشارع بسبب رياضة الجودو ، والرياضة فادتنى كتير في حياتى وفى تربية أبنائى".

وعن الكوراش قالت ريهام مصطفى:"لعبة الكوراش موجودة في العالم منذ 3 آلاف سنة ، أدخلت الكوراش ضمن لجان الكيك بوكسينج ويجتذب انظار الفتيات بالحجاب".

واستطاعت ريهام مصطفى، بطلة الجودو، أن تحقق  المركز الأول والميدالية الذهبية فى وزن  فوق 78 فى منافسات بطولة العالم للرواد،

 

 

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MO Nasa

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