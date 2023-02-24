شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة مصر.. مدرب موزمبيق للشباب يحفز لاعبيه للفوز أمام نيجيريا غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد داريو مونتيرو المدير الفني لمنتخب موزمبيق تحت 20 عام، أن فريقه لم يفقد الأمل في التأهل للدور ربع النهائي من كأس أمم افريقيا للشباب، المقامة بمصر خلال الفترة من 19 فبراير حتى 11 مارس المقبل.

وقال «مونتيرو» في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي، الذي أقيم ظهر اليوم الجمعة، بإستاد هيئة قناة السويس الجديد بالإسماعيلية قبل مواجهة نيجيريا غدًا السبت: إننا سوف نلعب على الفوز، ولا يوجد شيء أمامنا غير ذلك، سنبذل قصارى جهدنا أمام منتخب من الصعب الفوز عليه.

وأضاف لقد خضنا مباراتين في غاية القوة والصعوبة، أمام منتخبا مصر والسنغال، تلك هي أقوى مجموعة في البطولة بشهادة الجميع، ورغم كل شيء أنا أثق في لاعبينا.

وأشار المدير الفني لمنتخب موزمبيق تحت 20 عام إلى أنه إذا خسرنا غدًا سنغادر البطولة، لذا علينا التمسك بالأمل حتى الرمق الأخير، وتحدثت مع اللاعبين وطلبت منهم أن يؤمنوا بأنفسهم، لأنهم قادرون على التأهل إلى ربع النهائي، والأمر كله بين أيديهم.

وفي سياق متصل، شدد كيميس زافالا لاعب المنتخب الموزمبيقي على أن فريقه سيواجه غدًا منافسًا غاية في القوة، ومرشح أول لحصد الكأس.

وأوضح أننا سوف نبذل ما في وسعنا غدًا، ولقد نجحنا في حصد نقطة أمام منتخب مصر وكنا قريبين من الفوز، حسنًا لماذا لا نفوز غدًا أمام نيجيريا؟ أرى أن الأمر صعب بالتأكيد لكنه ليس مستحيل، ولا يوجد هذا المصطلح في كرة القدم".

وأنهى كيميس زافالا لاعب المنتخب الموزمبيقي حديثه قائلاً: "سنحارب في كل لحظة في مباراة الغد، من الدقيقة الأولى سنقاتل على كل كرة لحصد نقاط اللقاء الثلاثة، لأن هدفنا هو إسعاد الشعب الموزمبيقي".

يذكر أن منتخب موزمبيق يلتقي منتخب نيجيريا مساء غدًا السبت، على إستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وذلك في إطار منافسات الجولة الختامية للمجموعة الأولى من كأس أمم أفريقيا للشباب.