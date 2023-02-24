شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس السلة يؤازر المنتخب قبل التصفيات المؤهلة لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مجلس ادارة اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة على مؤازرة منتخب كرة السلة رجال قبل منافساته في المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم والتى تقام بصالة الشاطبى بالإسكندرية، حيث يلتقى مع تونس فى أولى الجولات.

وتواجد أعضاء مجلس ادارة الاتحاد فى تدريبات المنتخب الأخيرة، لدعمهم وحثهم على بذل أقصى ما لديهم خلال التصفيات للصعود إلى كأس العالم.

تقام مباراة مصر وتونس فى السابعة من مساء اليوم على صالة الشاطبى بالإسكندرية حيث تقام البطولة.





ويحتل منتخب مصر المركز الثاني فى المجموعة برصيد 16 نقطة، بينما يتصدرها منتخب جنوب السودان برصيد 17 نقطة، ويليهما منتخب السنغال بـ 15 نقطة، وتونس بـ 14 نقطة، والكونغو الديمقراطية بـ 13 نقطة، وأخيرا منتخب الكاميرون بـ 11 نقطة

ضمت القائمة النهائية لـ منتخب مصر لكرة السلة كلا من: أحمد عادل - أحمد خلف - أنس أسامة - إيهاب أمين - سيف سمير - عمرو الجندي - عمر طارق - عاصم مرعي - عمر هشام - وليد عبد الجواد - يوسف شوشة -

وجاء جدول موعد مباريات منتخب السلة كالتالى..

24 فبراير ... مصر وتونس

25 فبراير ... مصر و الكاميرون

26 فبراير ... مصر وجنوب السودان