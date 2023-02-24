شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يستعيد جهود محمود جاد أمام إنبي بعد انتهاء الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد النادي المصري، جهود محمود جاد حارس مرمى الفريق، في المباراة المقبل أمام إنبي بالدوري، وذلك بعد انتهاء عقوبة الإيقاف التي تعرض لها اللاعب عقب طرده في مباراة سيراميكا بالجولة قبل الماضية، ليغيب عن المباراة الماضية أمام بيراميدز.

ويعود اليوم الجمعة، فريق الكرة الأول بالنادي المصري، إلى التدريبات، داخل معسكره المغلق ببورسعيد، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها لاعبو الفريق عقب التعادل مع بيراميد سلبيا في الدوري، وذلك لمدة 24 ساعة.

ويستعد النادي المصري لمواجهة إنبي يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، ويحتل الفريق البورسعيدي المركز العاشر في جدول المسابقة برصيد 22، وإجمالاً خاض المصري 19 مباراة في الدوري، فاز في 4 مباريات وتعادل في 10 أخرى وتذوق الهزيمة في 5 لقاءات، وأحرز لاعبو المصري 16 هدفاً واستقبلت شباكه 21 هدفاً آخر.

من جانبه، أثنى إبراهيم حسن مدير المرة بالنادي المصري، على عودة الفريق للتدريب في بورسعيد، مؤكدا أن ذلك القرار من أفضل القرارات، وساعد الجهاز الفني على تحقيق إيجابيات عديدة من بعد مباراة سيراميكا بسبب فترة تدريب اللاعبين وسط جماهير بورسعيد، مضيفا أن اللاعبين إستشعروا الحالة التى تعيشها جماهير بورسعيد، والتى أدت لخلق دوافع رائعة و زادت من تركيزهم لتحسين وضع الفريق و هو ما ظهر عليهم أمام بيراميدز.

وعن شائعات رحيل الجهاز الفني لحسام حسن، قال مدير الكرة بالنادي المصري: أقول كلمة إلى " الخفافيش " و من يتبعهم و من يحلم بالتواجد فى الإدارة أو فى أى منصب داخل النادى، لن يفيدكم هدم إستقرار الفريق و النادى لأن المتضرر هو النادى المصرى بأكمله، وسنتصدى لأى محاولات تستهدف تفكيك وحدتنا و سنعمل بكل جهد من أجل تحقيق رغبات جماهيرنا الوفية، نحن نبنى فريق و حضرنا فى وقت صعب و لم نمتلك رفاهية الوقت للتحضير و العمل و لكن علاقتنا بأهلنا فى بورسعيد تجعلنا نتحمل الكثير من أجل النادى المصرى.

من جانبه قال حسام حسن مدرب النادي المصري، أن نقل التدريب إلى بورسعيد زاد من حالة التركيز لدى اللاعبين، مضيفا أنه أشرك لاعبين جدد ، مثل الناشئ حسام حسن و احمد عماد و هى مشاركة جيدة لهم، مشيرا إلى أنه يحاول الاستفادة من فى معظم خطوط الفريق و حاول الجلوس مع خط الدفاع و تصحيح كافة الأخطاء.

ووجه حسن رسالة لجماهير المصري قائلا: ما أريد أن يعلمه جماهير المصرى اننا نعمل على تصحيح خط الدفاع بشكل جيد انا اليوم اشكر جميع لاعبى خط الدفاع، مسؤوليتنا هى الوصول لشكل جيد و سد الثغرات، سنبنى على مباراة بيراميدز وأبلغت اللاعبين بذلك، وأعد جماهير المصرى أنهم سيرون لاعبين مميزين الفترة القادمة فى اكتشافات فنية مثل ما سبق مع إسلام عيسى و أحمد أيمن منصور.