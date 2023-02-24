شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج قرعة الدوري الأوروبي بعد إقصاء برشلونة.. مواجهات مثيرة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلنت نتائج قرعة دور ال 16 من الدوري الأوروبي، والتى أقيمت منذ قليل، عن مواجهات قوية ومثيرة، فبعد أن تمكن اليونايتد من إقصاء برشلونة من البطولة، إصطدم بفريق إسباني آخر وهو ريال بيتيس، فى مواجهة قوية متوقعة بين الفريقين.

فى حين سيلتقي نادي أرسنال بنظيره سبورتينج لشبونة البرتغالي، فى مواجها قوية آخري بين الفريقين، على الرغم من التفوق النظري للجانرز قبل هذه الموقعة.

بجانب أن روما سيصطدم فى مواجهة ريال سويسداد، فى أحدي أكثر المباريات ندية، وتكافؤ فى الفرص بين الفريقين، بالرغم من تاريخ الفريق الإيطالي الكبير.



نتائج قرعة دور ال 16 بالدوري الأوروبي

مانشستر يونايتد - ريال بيتيس.

لشبونة - أرسنـال.

إشبيلية - فنربخشة.

يوفنتوس - فرايبورج.

ريال سوسيداد - روما.

يونيون برلين - يونيون سان خيلويزي.

باير ليفركوزن - فيرينتسفاروشي.

شاختار - فينورد.



موعد مباريات دور ال 16 بالدوري الأوروبي

ومن المقرر أن تقام مواجهات ذهاب دور ال16 من الدوري الأوروبي يوم الخميس الموافق 3/9 القادم، على أن تقام مواجهات العودة يوم 16 من مارس المقبل.